中俄簽署15項合作文件　克宮：習近平提出新貿易額目標

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月4日訪華，並與中國國家主席習近平舉行會談，中俄雙方除了發表聯合聲明，兩國有關部門也簽署一系列重點領域合作文件，習近平表示要推動兩國全方位務實合作取得更多成果。克里姆林宮透露，習近平提出雙邊貿易額達到2500億美元的新目標。



新華社報道，活動結束後，中俄雙方發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於新時代國際關系和全球可持續發展的聯合聲明》，兩國有關部門還簽署了一系列重點領域合作文件。

普京2022年2月4日訪華，並與習近平舉行會談（AP）

簽署15項文件包括能源

新華社晚上再列出兩方簽署的15項合作文件，包括反壟斷執法和競爭政策領域的合作協定、中俄外交部2022年磋商計劃、遠東天然氣購銷協議、信息化和數字化領域合作協議等。

俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯石油公司（Rosneft Oil）和中石油簽署在10年內供應1億噸石油用於中國煉油廠加工的協議。俄羅斯天然氣工業公司與中國石油天然氣集團公司簽署了經遠東天然氣管道對華供應天然氣長期合約。

中俄雙方也簽署了確保俄羅斯格洛納斯（GLONASS）和中國北斗在系統時間標度方面互相補充領域的合作協議。

新貿易額目標2500億美元

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，習近平在會上提出中俄雙邊貿易額達到2500億美元的新目標。2021年中俄貿易額超過1400億美元，之前的目標是在2024年達到2000億美元。

佩斯科夫表示，此目標對中國來說並不多，但對俄羅斯是非常雄心勃勃的目標，他指若考慮目前雙邊關係發展的走勢，這目標完全是可實現的。

普京（左）2022年2月4日在北京冬奧期間訪華，圖為他與習近平在會談開始前合照（AP）

習近平：推動合作取得更多成果

據新華社報道，習近平在會談上強調，中方願同俄方一道，充分發揮兩國關係政治優勢，推動兩國全方位務實合作取得更多成果，要落實好中俄貨物貿易和服務貿易高質量發展路線圖，加強農業、綠色貿易、醫藥健康、數字經濟等領域合作，推動雙方交通基礎設施聯通，暢通歐亞大陸物流，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

習近平又稱，加強能源戰略夥伴關係，穩步推進油氣合作大項目，加強能源領域重大技術聯合創新攻關，拓展新能源合作，支持彼此保障能源安全，推進完善全球能源治理體系。

他並談到推進中俄科技創新合作，推動人工智能、物聯網、國際月球科研站等前沿領域合作，加強兩國財政金融政策溝通，增強抵禦金融風險的合力，加強共建「一帶一路」和歐亞經濟聯盟對接合作。