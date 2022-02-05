《美國競爭法》含涉港內容　中國外交部駐港公署強烈譴責

美國眾議院2月4日通過《2022年美國競爭法》（The America Competes Act of 2022），內有涉及香港的內容。中國外交部駐港特派員公署發言人5日發聲明，對此事表達強烈譴責和堅決反對。



美國眾議院以222票贊成、210票反對，通過《2022年美國競爭法》，旨在推動美國加強本土半導體產業及供應鏈，令華府可以在經濟上與中國及其他國家競爭。法案內文亦有涉及香港的內容，包括為符合條件的香港人提供臨時保護身份。

美國國會：圖為2021年12月3日，美國國會山莊的外觀。（AP）

中國外交部駐港特派員公署發言人5日表示，美國通過這法案，是在肆意抹黑和詆毀中央政府涉港政策，阻撓和破壞香港撥亂反正，公然挑釁「一國兩制」原則底線，粗暴干預香港事務和中國內政，踐踏國際法和國際關係基本準則。

公署發言人指，任何不帶偏見的人都能看到，隨着《港區國安法》有效實施、新選舉制度的成功實踐，香港正走出「泛政治化」漩渦，走上優質民主、實質民主之路，呈現民眾安居樂業、社會海晏河清的全新氣象。

發言人稱，任何打「香港牌」遏制中國發展的圖謀都無異於癡人說夢，注定失敗。中方正告美方政客及早認清大勢，懸崖勒馬，立即停止嘩眾取寵的政治表演，立即停止推進相關法案。