北京冬奧｜習近平冬奧開幕後　馬拉松式會見多國領袖

中國國家主席習近平在2月5日，北京冬奧開幕後一天馬拉松式會見多國領袖，討論「一帶一路」投資基建及應對新冠疫情等議題。



繼2月4日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面後，習近平在5日先後與塞爾維亞、埃及、哈薩克、烏茲別克及土庫曼等多名領導人舉行會晤。

在新冠疫情開始後，習近平兩年並沒有離開中國。這次北京冬奧是疫情以來，習近平首次親身與多國領袖及國際組織領導人會面。

圖為2月5日，中國國家主席習近平及夫人彭麗媛，在北京人民大會堂設宴招待多國領袖。（AP）

美國、英國、澳洲及加拿大等西方國家，就中國在新疆及香港人權問題，外交抵制北京冬奧。有分析相信在中美關係持續緊張之際，習近平在北京冬奧期間會見友好國家領袖，賺取更多外交籌碼。

新華社報道，習近平在5日早上分別與哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）及埃及總統塞西（Abdel Fatta Al-Sisi）會面，討論投資基建及應對新冠疫情等議題。

中國國務院總理李克強則會見了厄瓜多爾總統拉索（Guillermo Lasso）、新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）及世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyeus）。