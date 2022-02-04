習近平與普京會談　聯合聲明反對北約擴張　促美國加快銷毀化武

北京冬奧開幕在即，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月4日下午抵達北京，他之後在釣魚台國賓館與中國國家主席習近平舉行會談，據俄媒指，雙方簽署聯合聲明，聲明涵蓋多個議題，包括反對北約擴張、敦促美國加快銷毀化武，也指中俄將抵抗外部勢力以任何藉口干預主權國家內政等。中國官媒指，會談氣氛熱烈友好。



新華社指，雙方在活動結束後發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》，集中闡述中俄在民主觀、發展觀、安全觀、秩序觀方面的共同立場，兩國有關部門還簽署了一系列重點領域合作文件。

克里姆林宮在網站公布聯合聲明全文，聲明涵蓋多個議題，據俄羅斯衛星通訊社報道，聲明指出中俄反對北約擴張，呼籲西方國家放棄冷戰的意識形態。

促美放棄在亞太或歐洲部署導彈

聲明又指美國是唯一一個尚未完成銷毀的《禁止化學武器公約》成員國，敦促美國加快銷毀化學武器庫。中俄並敦促美國放棄在亞太地區和歐洲部署中程和中短程導彈的計劃，指兩國將加強協調。

這份聯合聲明也稱，兩國反對外部勢力在共同相鄰地區破壞安全和穩定的行為，擬抵抗外部勢力以任何藉口干預主權國家內政，反對「顏色革命」，並將在此領域加強合作。

普京（左）2022年2月4日訪華，在北京與習近平舉行會談（AP）

聲明也談到台灣議題，指俄方確認堅持一個中國原則，台灣是中國不可分割一部分，反對任何形式台獨。兩國稱反對在亞太地區建立封閉集團組織和對抗陣營。

聲明並談到東盟、歐亞經濟聯盟等，指中俄計劃加強東盟在區域架構中發揮的關鍵作用，也計劃加強在歐亞經濟聯盟和「一帶一路」框架內的工作，以加深合作。

磋商能源與投資合作等議題

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，普京與習近平認真討論了能源問題，也談到軍事技術合作、投資合作，也將討論一系列國際問題及安全保證等事宜。

俄媒報道，普京在會上談到能源問題時表示，俄羅斯的石油公司已準備很好的對華供應油氣新方案，即每年供應100億立方米的天然氣合約，他形容是「天然氣行業又邁出了一步。」普京並指俄中關係是發展良好雙邊關係的範例，助力兩國發展。

中國官媒：氣氛熱烈友好

中國官媒央視報道，兩國元首在熱烈友好的氣氛中，就中俄關係以及事關國際戰略安全穩定的一系列重大問題深入充分交換意見。

報道引述習近平指出，他願同普京及各國賓朋一道共襄北京冬奧盛舉，弘揚奧林匹克精神，他提到今天是中國農曆大年初四，又逢立春，是個難得好兆頭，相信今天的「新春之會」一定會為中俄關係註入更多生機活力。

央視又指，普京是全球第一位明確表態出席北京2022年冬奧會的國家元首，這次北京之行是他今年首次出國訪問，也是截至目前唯一出訪安排。

在出訪前夕，普京接受央視書面專訪，他表示自己很早認識習近平，「作為在解決世界問題上有着許多共同看法的好朋友和政治家，我們一直保持密切溝通。因此，我立即接受了他提出的訪華邀請。」普京又談到反對把體育政治化，反對將體育作為施壓、不公平競爭和歧視的工具。

俄媒2月3日報道，普京訪華期間計劃簽署15項雙邊協議。這次訪華的俄羅斯代表團包括俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、副總理切爾內申科（Dmitry Chernyshenko）、能源部長舒利吉諾夫（Nikolai Shulginov）、俄羅斯石油公司總裁謝欽（Igor Sechin）和總統助理烏沙科夫等人。