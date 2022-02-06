成為王妃還是王后？　英女王一鎚定音為卡米拉正名身份｜新聞背後

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）2月6日慶祝登基70週年，在發表白金禧講話時提到，查理斯（Prince Charles）在未來繼位後，其妻卡米拉（Camilla）將成為王后。

英女王的這一句說話，被視為是清除了卡米拉成為王后的最後一道障礙，一鎚定音為對方「正名」。



查理斯與卡米拉在2005年時結婚，但兩人的婚禮遠不及查理斯的前妻，戴安娜（Diana）般的童話與浪漫。兩人都是因婚外情，離婚後再婚，且英國普遍認為是兩人的關係，才導致戴安娜的離婚，及其後的悲劇意外身亡。

因此在兩人的婚禮後，英國社會並未接受卡米拉會成為王后，僅認為她僅能當王妃。最初卡米拉亦表示她無意成為王后，而事實在她成為王室成員後，為避免與戴安娜頭銜重疊，她並未真正使用威爾斯王妃的頭銜，僅使用着公爵夫人的稱號。

圖為2021年10月，英國卡迪夫，查理斯與卡米拉出席威爾斯議會大樓的第6次會期開幕。（Getty）

惟根據英國的傳統，若男性登基成為國王，他的夫人將自動成為王后，卡米拉必須通過立法才能當王妃，她的未來身分一度懸而未決。

在婚姻多年後，兩人的關係逐漸受到認同，英女王在白金禧講話，為卡米拉「正名」，清除了障礙和疑慮，卡米拉未來可成為王后。在英語上，卡米拉將成為「Queen」。

不過必須注意的是，卡米拉的Queen與英伊莉莎白二世的Queen並不一樣。卡米拉將成為的是王后（Queen Consort），而伊莉莎白二世的是女王（Queen Regnant），後者與國王同義。伊莉莎白二世是英國王室的最高象徵，也是英國君主。她的丈夫，已逝世的菲臘親王（Prince Philip）僅是王夫，並非國王。