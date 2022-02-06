北京冬奧｜荷蘭記者遭保安拖走　國際奧委會：單一事件

中國舉辦北京冬奧開幕之際，荷蘭記者鄧達斯（Sjoerd den Daas）在中國直播新聞時遭中國保安人員強行拖走。國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee，IOC）2月5日形容事件不幸，強調這是個別事件，並承諾外國傳媒在北京冬奧的報道不會受影響。



荷蘭廣播節目公司（NOS.nl）4日指，其記者鄧達斯當晚在中國北京現場直播新聞時遭幾名保安包圍，其中一人把他強行拖走。鄧達斯當時還嘗試繼續面對鏡頭直播，另一名保安企圖在鏡頭前抓住鄧達斯的手，電視台最終中斷與鄧達斯連線，其後稱鄧達斯沒事。

北京冬奧：圖為2月4日，國際奧委會發言人亞當斯在中國北京會見傳媒。（AP）

↓身處荷蘭攝影棚內的主播見到同事遭拖走的情況後直搖頭↓

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96 — NOS (@NOS) February 4, 2022

國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams）稱：「明顯，我們有和荷蘭廣播節目公司維持聯繫，這是個不幸的情況。」

亞當斯認為有人過分熱心，並指鄧達斯之後很快已能夠在現場人員的協助下迅速在鏡頭前錄製他的報道。