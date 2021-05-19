佩洛西倡杯葛2022年北京冬奧　中國大使館反斥美缺乏道德權威

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-05-19 10:09

美國眾議院議長、民主黨籍的佩洛西（Nancy Pelosi）批評中國政府人權問題，稱華府應該以外交形式杯葛2022年的北京冬季奧運會。中國大使館發言人回應稱，美方沒有資格肆意批評中方。

2022年2月，冬季奧運會將在中國北京舉行。圖為2021年2月2日，位於北京的奧林匹克塔和倒計時牌。（AP）

佩洛西5月18日在國會，出席就2022年2月北京冬奧會舉行的專題聽證會，她建議世界各國元首應當避免出席北京冬奧會。「就像大家都正在提出建議一樣，我也有一條倡議，那就是進行外交抵制。讓我們引領着世界各國的領袖，拒絕出席北京冬奧會。」

佩洛西補充説：「不要讓各個國家的元首去中國的一幕發生，因為那樣將會給中國政府帶來榮譽。」

佩洛西強調説：「考慮到『種族滅絕』正在發生，如果一個國家的元首去了中國，你坐在自己的座位上，那個時候就真是必須要問自己這樣的問題了：你下次還有什麼道德權威就世界任何地方的人權發言呢？」

路透社當天採訪到中國駐美國大使館發言人劉鵬宇，他説：「美國在奧運會的問題上干涉中國內政的做法註定失敗。」

劉鵬宇直斥佩洛西的言論、強調説：「我想知道，是什麼讓一些美國政客覺得他們真的有所謂的『道德權威』？在人權問題上，他們歷史上和當前都沒有資格肆意批評中國。」