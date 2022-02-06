英女王稱願卡米拉未來封后　王儲查理斯致謝　聲明內有「閃光彈」

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）2月6日慶祝登基70週年，長子查理斯王子（Prince Charles）率領王室成員慶祝。她表明希望在他繼位後，查理斯妻子卡米拉（Camilla, Duchess of Cornwall）可被稱呼為王后（Queen consort），查理斯就此向母親衷心致謝。



英國廣播公司（BBC）5日報道，伊利沙伯二世在白金禧講話提到，感謝全國民眾長年以來對自己的支持和愛戴，因此查理斯將來登基時，大家可以將這份心意延續到查理斯夫婦身上，並真誠希望屆時卡米拉會以王后身份繼續盡忠職守。

另外伊利沙伯二世亦在講話感激王室上下的支持，她特別提到已故王夫菲臘親王（Prince Philip）無私的奉獻，正如父親佐治六世（King George VI）在位時，母親王太后擔任同樣工作。

英國王室：2013年6月18日，英女王伊利沙伯二世與康沃爾公爵夫人卡米拉出席英國皇家賽馬會（Royal Ascot）活動。（AP）

卡米拉2005年與查理斯結婚後，獲王妃（Princess Consort）銜頭至今，外界一直猜測查理斯成為英王之後，卡米拉或會繼續保留目前的身份。不過伊利沙伯二世利用今次機會為這個問題一鎚定音，為對方「正名」。

報道指，克拉倫斯宮（Clarence House）的發言人表示，查理斯夫婦對女王的言詞覺得非常感動和榮幸。查理斯在聲明中表示：「我們深切感受到母親的祝願所代表的榮譽。」他稱：「當我們一起努力為女王陛下以及我們的民眾服務和支持時，我親愛的妻子一直是我自己堅定的支持者。」

他在聲明中表示：「這個史無前例的白金禧年為我們所有人提供一個機會，讓我們大家一起慶祝女王的服務，我們將在往後的年月繼續以她為榜樣。」