英女王新年授勳　卡米拉與007丹尼爾基克均有份

英國政府12月31日公布女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)的新年授勳名單,媳婦卡米拉(Camilla)、前首相貝理雅(Tony Blair)、主演007系列電影的男星丹尼爾基克(Daniel Craig),以及走在對抗新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情第一線的醫療官員與和科學家都在列。



圖為2019年6月20日英國王儲查理斯(左)與男星丹尼爾基克(右)合照(Getty)

英國男星丹尼爾基克在2021年9月上映的《007:生死有時》(No Time to Die)中,第5度飾演英國情報員占士邦(James Bond),這是他最後一次主演007系列電影。他獲授聖米迦勒及聖喬治勳章(Order of Saint Michael and Saint George,CMG),他所飾演的「占士邦」在故事中也曾獲頒這個勳章。

英女王授予康沃爾公爵夫人(Duchess of Cornwall)卡米拉(Camilla)嘉德勳章。此項光榮提升卡米拉的王室地位,她與英國王儲查理斯王子(Prince Charles)已結婚16年。

圖為康沃爾公爵夫人卡米拉2021年12月7日在倫敦出席王室活動(Getty)

貝理雅也獲頒嘉德勳章(Order of the Garter),是英國最古老、最高級的騎士勳章。他1997年至2007年擔任英國首相。

英格蘭首席醫療官員惠蒂(Chris Whitty)、蘇格蘭首席醫療官史密斯(Gregor Smith)及威爾斯首席醫療官艾瑟頓(Frank Atherton)獲得騎士封號。英格蘭副首席醫療官文心(Jonathan Van-Tam)與哈里斯(Jenny Harries)也獲得榮譽封號。

多名協助抗疫的人士也獲授勳,美國輝瑞製藥有限公司(Pfizer)開發總監兼行政副總裁麥肯齊(Rod MacKenzie)、德國生物新技術公司(BioNTech)商務總監馬雷特(Sean Marett)和美國藥廠莫德納(Moderna)開發總監伊瓦爾松(Melanie Ivarsson)在內參與生產疫苗人士也在授勳名單上。