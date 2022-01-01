英女王新年授勳　卡米拉與007丹尼爾基克均有份

英國政府12月31日公布女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的新年授勳名單，媳婦卡米拉（Camilla）、前首相貝理雅（Tony Blair）、主演007系列電影的男星丹尼爾基克（Daniel Craig），以及走在對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情第一線的醫療官員與和科學家都在列。



圖為2019年6月20日英國王儲查理斯（左）與男星丹尼爾基克（右）合照（Getty）

英國男星丹尼爾基克在2021年9月上映的《007：生死有時》（No Time to Die）中，第5度飾演英國情報員占士邦（James Bond），這是他最後一次主演007系列電影。他獲授聖米迦勒及聖喬治勳章（Order of Saint Michael and Saint George，CMG），他所飾演的「占士邦」在故事中也曾獲頒這個勳章。

英女王授予康沃爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）卡米拉（Camilla）嘉德勳章。此項光榮提升卡米拉的王室地位，她與英國王儲查理斯王子（Prince Charles）已結婚16年。

圖為康沃爾公爵夫人卡米拉2021年12月7日在倫敦出席王室活動（Getty）

貝理雅也獲頒嘉德勳章（Order of the Garter），是英國最古老、最高級的騎士勳章。他1997年至2007年擔任英國首相。

英格蘭首席醫療官員惠蒂（Chris Whitty）、蘇格蘭首席醫療官史密斯（Gregor Smith）及威爾斯首席醫療官艾瑟頓（Frank Atherton）獲得騎士封號。英格蘭副首席醫療官文心（Jonathan Van-Tam）與哈里斯（Jenny Harries）也獲得榮譽封號。

多名協助抗疫的人士也獲授勳，美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）開發總監兼行政副總裁麥肯齊（Rod MacKenzie）、德國生物新技術公司（BioNTech）商務總監馬雷特（Sean Marett）和美國藥廠莫德納（Moderna）開發總監伊瓦爾松（Melanie Ivarsson）在內參與生產疫苗人士也在授勳名單上。