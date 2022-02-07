北京冬奧｜中國安排新疆女運動員點燃聖火　美國批中方轉移視線

北京冬奧會開幕禮兩名火炬手點燃聖火，其中一人來自新疆運動員衣拉木江，美國方面2月6日回應，批評中國此舉是轉移視線。



據法媒2月7日報道，美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）2月6日接受採訪時，批評中國選擇新疆維吾爾族運動員持火炬「意圖分散我們」對於少數民族遭迫害的關注。「這是中國當局試圖轉移我們對真正問題的注意力，即維吾爾族人正在遭受酷刑，維吾爾族人正在遭受中國的虐待，我們需要把這個問題放在首要關注位置」。

格林菲爾德稱，「我們知道那裏發生了種族滅絕，我們已經譴責了它，美國總統拜登（Joe Biden）也做了譴責。我們已經明確表示，中國正在明知故犯實施這些反人類罪行。」

2022年2月4日，2022年冬奧會開幕式上，新疆運動員衣拉木江（左）和趙嘉文準備點燃奧運聖火。（AP）

當被問及將就人權問題發言的美國運動員在中國的安全問題時，格林菲爾德說「希望中國不會對他們採取任何行動，我們的目標是確保我們的運動員安全，我們正在盡一切努力來做到這一點。」

不過，北京方面多次否認有關「種族滅絕」或侵犯人權的所有指控，強調新疆存在所謂「種族滅絕」和「強迫勞動」，是一個世紀謊言，並呼籲批評者別把北京冬奧會「泛政治化」。

北京冬奧會2月4日舉行開幕式，衣拉木江與中國另一位運動員趙嘉文作為最後一名火炬手，點燃聖火。