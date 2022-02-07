烏克蘭局勢｜俄軍壓境　距烏不到50公里　最新衛星照片曝光

美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）6日再公布最新衛星片，顯示出俄羅斯在烏克蘭邊境增兵的同時，也在就它與白羅斯進行聯合軍事演習作準備，大批陸軍及空軍單位在白羅斯與烏克蘭邊境集結，那些地方距離烏克蘭不足50公里。



北大西洋公約組織（NATO）稱這是自冷戰以後，俄羅斯在那個區域的最大規模軍事部署。

俄羅斯及白羅斯2月10日至20日舉行「聯合決心2022」（Union Resolve 2022）聯合軍演，會就模擬擊退兩國南部邊境的攻勢進行演練。

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Maxar Technologies的最新衛星照片顯示白羅斯接近烏克蘭邊境的3處，已部署配備導彈、多管火箭炮、戰機軍事單位。

公司稱，衛星2月4日在葉利斯克（Yelsk）、利奇察（Rechitsa）、盧尼涅茨（Luninets）附近拍下俄軍的部署狀況，這三個地點距離烏克蘭邊境不到50公里。其中在盧尼涅茨的基地中有15架蘇-25戰機（Su-25）和S-400防空系統，葉利斯克附近則有SS26伊斯坎德爾導彈（SS26 Iskander）和多管火箭炮。

英媒稱無法獨立驗證影像是否為真，俄羅斯國防部也沒立即回覆置評，白俄軍官也沒接電話進行回應。