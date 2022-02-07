俄羅斯：美指俄已部署全面侵烏所需70%軍力是宣傳戰

撰文：洪怡霖
出版：更新：

俄羅斯駐聯合國副代表波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy）2月6日表示，華盛頓說俄羅斯已70%準備好入侵烏克蘭的說法是美國宣傳戰的產物。

波利揚斯基6日在Twitter上評論關於俄羅斯已部署全面侵烏所需70%軍力的報道，稱：「美國宣傳戰又一傑作。匿名官員，未披露消息來源，沒有任何證據。就像所有人看到的那樣，如果公開質疑這些假話，你不會得到任何回應，並會被貼上替俄羅斯辯護的標籤。」

美評估俄軍48小時可攻陷烏克蘭基輔　俄大使：華府在要求開戰美俄的輿論煙霧彈　「烏克蘭危機」其實並不危急｜漫談國際烏克蘭局勢︱美控俄欲拍片捏造烏軍襲擊　俄羅斯暗指故技重施美國：中俄關係更緊密　不足以抵銷俄羅斯侵烏後果

美國聲稱修改白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）憲法或致俄羅斯在白羅斯境內部署核力量、這似乎將對歐洲的安全構成威脅。俄羅斯衛星通訊社7日報道，俄羅斯外交部軍控與防擴散局長伊爾馬科夫（Vladimir Yermakov）受訪時表示，西方與其擔心俄羅斯在白羅斯部署核武器的假設威脅，不如考慮美國在歐洲部署核武器的真正危險。

美俄關係
美國
俄羅斯
烏克蘭
俄烏關係