俄羅斯：美指俄已部署全面侵烏所需70%軍力是宣傳戰

俄羅斯駐聯合國副代表波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy）2月6日表示，華盛頓說俄羅斯已70%準備好入侵烏克蘭的說法是美國宣傳戰的產物。



波利揚斯基6日在Twitter上評論關於俄羅斯已部署全面侵烏所需70%軍力的報道，稱：「美國宣傳戰又一傑作。匿名官員，未披露消息來源，沒有任何證據。就像所有人看到的那樣，如果公開質疑這些假話，你不會得到任何回應，並會被貼上替俄羅斯辯護的標籤。」

Another masterpiece of US propaganda war. Unnamed officials, undisclosed sources, no evidence. And as we all saw, if you openly question such fakes you won’t get answers and will be labled Russian apologist #KeepCalmAndBlameRussia https://t.co/b3fG9JKQby pic.twitter.com/KspNKuiSwz — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) February 6, 2022

美國聲稱修改白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）憲法或致俄羅斯在白羅斯境內部署核力量、這似乎將對歐洲的安全構成威脅。俄羅斯衛星通訊社7日報道，俄羅斯外交部軍控與防擴散局長伊爾馬科夫（Vladimir Yermakov）受訪時表示，西方與其擔心俄羅斯在白羅斯部署核武器的假設威脅，不如考慮美國在歐洲部署核武器的真正危險。