記者追問俄鋪路侵烏證據何在　美國務院發言人不冷靜了

美國政府上週就包括「俄羅斯已為入侵烏克蘭鋪路」在內的國家安全議題發表言論，但當美聯社記者3日反問證據何來時，美國務院發言人普賴斯與他發生爭論，並引起爭議。



美媒2月3日引述華府高官以及曾聽過相關簡報的人稱，俄羅斯計劃近期發起假消息行動，偽造烏克蘭軍隊或情報部門人員襲擊俄羅斯或烏克蘭俄羅斯族群的證據，從而讓俄軍出師有名。美國務院發言人普賴斯（Ned Price）就此3日舉行的新聞發布會為此與記者發生爭論。

與普賴斯發生爭論的是美聯社負責報道美國務院消息的記者Matthew Lee。他先是問普賴斯有關美方說法的解密資料在哪。普賴斯則稱已剛才已說過了。Matthew Lee說，那指是一系列的指控。普賴斯回應稱，需要保護消息來源。

圖為美國務院發言人普賴斯2月1日在華盛頓國務院會見傳媒。（AP）

Matthew Lee繼續追問，要求國務院提出證據，證明俄羅斯正在製造出兵的藉口。普賴斯卻在回應時有企圖「轉移視線」的說法，稱Matthew Lee是「不喜歡」美國政府提供的資訊內容，他為此「難過」。

兩人你一言我一語，爭論來回數次後，普賴斯稱如俄羅斯提供的資料能令Matthew Lee找到慰藉，那就請便吧。普賴斯其後收回有關言論。

普賴斯對記者的回應在Twitter引起廣泛討論，記者們都指出，Matthew Lee只是做自己的本份。