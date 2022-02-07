北京冬奧｜新疆維吾爾族人點燃聖火　美指華轉移焦點　中方反駁

北京冬奧會開幕禮上，新疆維吾爾族女選手衣拉木江點燃聖火，美方就此批評中國試圖轉移虐待維吾爾人的注意力，中方嚴正駁斥此有關言論。



在2月4日晚舉行的北京冬奧會開幕禮上，來自中國新疆的越野滑雪女選手衣拉木江成為將火炬嵌入主火炬台其中一位火炬手。

美國常駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）2月6日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時，指責中國「試圖分散對虐待維吾爾人的注意力」。

格林菲爾德說：「這是中國試圖分散我們對當前真正問題的關注，維吾爾人正遭受迫害，維吾爾人是中國侵犯人權的受害者。」

2022年2月4日，第24屆冬奧會開幕式在北京國家體育場鳥巢舉行，這是開幕式上的「構建一朵雪花」環節。（新華社）

據中國常駐聯合國代表團網站消息，2月6日，針對美國常駐聯合國代表格林菲爾德在接受CNN採訪時，對中國發起指責，中國常駐聯合國代表張軍向媒體發表談話，予以嚴正駁斥。

張軍表示，美方說法毫無事實根據，充滿政治偏見，嚴重毒化中美關係。來而不往非禮也，中方有必要闡明嚴正立場，拒絕美方無理指責。張軍強調，北京冬奧會已順利開幕，美方拿奧運做政治文章不得人心，也遭到徹底失敗，讓自己變成孤家寡人。

張軍強調，美國當前面臨着嚴重的政治、經濟、社會、安全、衛生等問題。美國政客們需要專注於解決好自己的問題，而不是陷在「凡事美國最好」的思維怪圈中難以自拔，更不應想方設法轉嫁責任、製造對抗和阻撓別國發展。

「我勸告美方，不要在錯誤的道路上愈走愈遠，讓自己的人民受害，也給世界、給別國帶來更大麻煩。」