新冠肺炎｜美國死亡個案突破90萬　醫院不需再向政府報告死亡數據

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡個案超過90萬之際，衞生與公眾服務部（HHS）改變收集國內死亡病例數據的做法，不再要求醫院向聯邦政府報告每日新冠死亡人數。



美國衞生與公眾服務部（HHS）1月宣布，國內醫院不再需要向聯邦政府報告每日新冠死亡人數，2月2日起生效。不過，疾病控制和預防中心（CDC）將繼續從官方的死亡證明中收集和報告新冠病例數據。

當地有衞生官員表示，對HHS上述決定感到難以理解，認為醫院數據比CDC的數據更加可靠，「CDC從未真正計算過一些病例，例如很多人會感染流感等的疾病，且僅從哨點獲取數據，然後推斷正在發生的事情。」

惟美國醫院協會稱，CDC的報告更準確，因為它包含醫院之外如家中、療養院等地點發生的死亡事件。

根據約翰斯霍普金斯大學的數據，截至2月6日，美國錄得902,266個新冠死亡個案，意味自2021年12月12日以來，美國的死亡人數增加了逾10萬人。