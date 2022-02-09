英美等22國聲明批香港打壓新聞自由　中國外交部駐港公署斥干預

撰文：李秀坤
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22國政府發表聯合聲明指責香港打壓新聞自由，中國外交部駐港特派員公署2月8日表示強烈不滿與堅決反對，指香港由亂轉治、由治及興的歷史大勢不可逆轉。

美國、英國、日本、澳洲、德國等22個國家政府以媒體自由聯盟（Media Freedom Coalition）成員國的名義發表聯署聲明，對香港獨立傳媒被打壓表示深切關注。

據英國政府2月7日發布的消息，這項聯合聲明提到，香港當局最近突擊查抄《立場新聞》辦公室並逮捕其員工，以及隨後《眾新聞》因擔心員工安全而自行關閉。

2021年12月29日，警員從《立場新聞》辦公室檢走物品，放在淺藍色膠箱之中。（余俊亮攝）

聯合聲明稱，自從2020年6月香港國安法頒布以來，有關部門一直針對和打壓香港特別行政區的獨立媒體，這損害了香港基本法規定的受保護的權利和自由，也損害了中國根據《中英聯合聲明》所承擔的義務。

聯合聲明指出，這還造成香港本地獨立媒體幾乎消失殆盡，這些持續進行的行動打壓人權、言論自由、自由流動和交換意見和訊息，進一步削弱人們對香港國際聲譽的信心。

據英方指，聯署這聲明的國家包括：澳洲、奧地利、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、德國、冰島、愛爾蘭、意大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、新西蘭、斯洛伐克、斯洛文尼亞、瑞士、英國和美國。

中國外交部駐港特派員公署2月8日回應指，香港由亂轉治、由治及興的歷史大勢不可逆轉（網站截圖）

中國外交部駐港特派員公署發言人2月8日表示強烈不滿和堅決反對，指出香港由亂轉治、由治及興的歷史大勢不可逆轉，任何以「新聞自由」之名行干預施壓之實的圖謀都是不自量力，注定失敗。

發言人表示，香港基本法和香港國安法明確保障香港居民依法享有的權利自由，包括言論和新聞自由。香港國安法實施以來，香港社會恢復安定，發展重回正軌，新聞自由在安全、穩定、法治環境下得到更好保障，在港國際媒體和記者數量不降反升。

發言人批評稱，包括「媒體自由聯盟」在內的一些外部勢力對香港特區當前的大好局面視而不見，對香港傳媒發達、訊息暢通的客觀事實充耳不聞，反而拉幫結夥、倒打一耙，無端詆譭香港新聞自由，公然干預特區法治，為反中亂港分子撐腰打氣，充分暴露其唯恐香港不亂的險惡用心。

發言人指出，所謂「媒體自由聯盟」成員自身不是新聞自由的優等生，強行關閉新聞網站的有之，僅以美國為例，2020年有至少117名記者被逮捕或拘留。如此斑斑劣跡，又有何資格擺着「教師爺」嘴臉對中國香港指手畫腳、大放厥詞？

發言人重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，中方敦促有關國家和組織恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。

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