防疫限制危及香港航空樞紐「世一」地位？

在香港政府實施更嚴格的防疫限制，空運運力進一步受限，物流成本恐在未來數週內飆漲40%，水果進口成本上漲10%。有日本料理餐廳負責人表明，基於來貨價不斷上漲，已停止進口部分日本刺身。更嚴格的防疫限制措施更恐波及香港國際航空樞紐地位。



行政長官林鄭月娥於本月12日已預料，進一步收緊空運措施後，部分貨品將無法來港，並稱政府收緊一些空運措施的後果很快就會顯現，首當其衝是新鮮物品、電子產品及藥品供應，又預告「很快會見到貨品會變得很貴，或者有一些是買不到」，包括日本餐廳的新鮮食品。

而在本周起，上述收緊空運措施的影響開始浮現，新鮮食材如刺身及水果的來貨價已逐步上漲。香港貨運物流業協會主席劉浩然日前表示，港府祭出收緊措施將使物流成本價增加3至4成，影響範圍包括肉類、海鮮、水果及電子零件等，且預計該成本將轉嫁給消費者。而香港餐飲聯業協會會長黃家和則表示，日本、歐洲、澳洲及東南亞的來貨均受到影響，預料價格上漲情況仍會持續一段時間。

港人至愛的日本魚生刺身短期內供應或受影響。(Getty)

進口水果店：影響尚待時間浮現

經營進口新鮮生果的水果博士Dr Fruits 負責人楊先生向《香港01》表示，這次Omicron疫情對他們的生意影響是本港幾波疫情以來最大的一次，他說：「畢竟正值農曆新年旺季前後，對我們的經營打擊因而也最大。」他指出，由於其店舖的新鮮貨品大多也是空運來的，尤其是日本奈良的士多啤梨等新鮮進口水果現在來貨少了，主要因為空運成本上升。

楊先生又指：「政府最新還收緊了貨機轉機的安排，唯相關的影響尚待時間才能浮現。」不過，他指出自疫情以來，空運的運費經已增加了三至四成，加重了經營成本。

至於疫情對生意的影響，他坦言本身對這段期間業務的期望也不大，而且也不敢去估計所受的損失。他無奈表示：「我們明白政府做決策時有他們的整體考慮，我們做生意的也只能在艱難的環境中，尋找自己的生存空間。」

楊先生向記者坦言，自疫情以來業務的經營受到一定影響，但他補充：「幸而食物在任何時間都是必需品，需求始終存在，只是坊間也有很多不同的水果選擇，所謂『豐儉由人』，客人們在這兩年也傾向謹慎消費。」

香港航空貨運樞紐地位或受影響？(Getty)

港航空樞紐地位或被取代？

撇除食品、貨物短缺的影響，或許更多人會關心收緊措施或影響香港航空貨運的地位和角色。正如行政長官林鄭月娥上周表示，香港航空貨運過去一年做得非常好，首11月是460萬噸，已超越2020年全年的450萬噸，因此不同意進一步收緊航空限制，反問質詢她的議員：「香港一直全世界貨運樞紐第一，大家係咪忍心摧毀這個行業？」

的確，事件不僅影響香港本地短期貨物進出口情況，香港航空貨運的地位和角色並非完全無可取代，收緊措施長遠或迫使航空貨運業尋找替代地點。例如，作為粵港澳大灣區重點樞紐機場，廣州白雲國際機場貨運量去年實現新突破。去年，該機場已實現累計貨郵吞吐量超200萬噸，較2010年翻了一倍，其中國際及地區貨郵吞吐量同比增幅超過20%。白雲機場正大力推進「國際航空樞紐」建設，預計到2025年，白雲機場貨郵保障能力將接近400萬噸，與本港的運量進一步接近。

所受影響或需視乎有否其他航空公司補充運力。(Getty)

有分析亦指，雖然香港國際貨運樞紐地位或許不易發生根本改變，但作為內地轉口貿易樞紐的重要性卻逐漸減弱。此外，作為中美戰略博弈中的重要支點，與美國貿易關係的降溫將削弱作為內地經美國轉口樞紐的作用，以及和廣州、深圳、海南之間的競爭等。由此可見，香港航空樞紐的地位並非牢不可破。

恒生大學供應鏈及資訊管理學系黃惠虹副教授向《香港01》表示，香港在國際航空貨運扮演兩個角色，樞紐和大灣區以至全中國的門戶。她認為：「收緊檢疫安排的確會對運力短暫有所影響，因貨格上升、需求下降會令一些運力轉移到其他地方。」

不過，她指出同時需要考慮地區對貨運的需求量是否夠大，如美國和香港對此方面需求大，影響相對上會小一些。她解釋：「香港作為中轉港、大灣區以至全中國的門戶，有航空公司停飛可能、受限只會令客戶選擇少一些而已。」

黃惠虹指出，對於香港國際航空貨運樞紐地位的影響，上述的措施並非香港機場唯一面對的問題。她表示：「香港原本連續十年（空中）貨運全球第一，在疫情下才被美國取代，原因是香港機場的運力經已爆滿，變成超負荷，導致空運價格太昂貴，失去競爭力。」

她認為長遠而言，未來三跑的興建或有望真正解決樞紐危機，唯也需數年時間，屆時有望吸引更多客機來港，讓航空業界、貨運物流、客戶等有更多選擇。她補充：「航空業畢竟需要做網絡（network）及增值（multiplier），希望增建三跑能多加一些航點，令香港機場有更多吸引力。」她希望未來隨着三跑的興建，配合大灣區各地機場合作分工，能在航空業方面做出更好的成績。