亞洲疫情｜柬埔寨擬禁止沒接種疫苗人士上班　新加坡防長確診

多國繼續受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情困擾，在亞洲，柬埔寨政府計劃推出新措施，當地衛生部2月7日稱，擬禁止沒接種新冠疫苗的人士上班。新加坡2月8日增約1.3萬個確診，國防部長黃永宏宣布染疫。
柬埔寨政府為控制新冠病毒，尤其是變異病毒株Omicron（奧密克戎）的傳播，計劃推出新規定，要求民眾須接種疫苗後才可上班，未來更會把新規定延伸至沒接種加強劑人士，他們將須接種加強劑後才可上班。
柬埔寨9日新增223個確診個案，全部都是Omicron個案。
新加坡國防部長染疫
新加坡國防部長黃永宏確診新冠肺炎，他8日在Facebook分享自己患病經歷。他指Omicron傳染力強，本來已預料自己染疫是「遲早的事」，除非選擇隱居，否則難以避免染疫。
他已完成接種兩劑疫苗和一劑加強劑，染疫後出現發燒、喉嚨痛、頭痛和肌肉痛等病徵。他目前在家工作。
新加坡8日新增13,011個新冠肺炎確診個案，再多3人死亡。
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