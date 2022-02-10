拜登與馬克龍討論斡旋成果　烏克蘭稱俄未準備好發動總攻擊

美國總統拜登（Joe Biden）2月9日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話，兩人就俄烏邊境緊張及馬克龍斡旋行程進行了交談。



白宮表示，兩名領導人討論了馬克龍在與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的會晤及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的會晤。馬克龍在2月7日及8日分別與普京及澤連斯基會面。

圖為2月8日，烏克蘭東部城市Kosyantynivka，一架坦克正被運送前往其他地方。（AP）

白宮稱兩人還談到美法與盟友國家，持續合作應對俄羅斯在烏克蘭邊境附近的軍事部署的阻嚇與外交成效。

這次是拜登與馬克龍一周內第二次的通話。馬克龍日前表示，總統普京向他保證不會讓烏克蘭危機升級，但克里姆林宮其後否認與法國達成緩和局勢的協議。馬克龍之後前往德國柏林出席會議，與總理朔爾茨（Olaf Scholz）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會面。

另一方面，烏克蘭副國防部長馬利亞爾（Ganna Malyar）在9日表示，俄羅斯入侵烏克蘭的威脅是存在的，但俄軍似乎未準備好發動總攻擊。馬利亞爾表示，他們尚未看見俄方組建突擊小組，也未看見戰爭需要的設施正在建造。