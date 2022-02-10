中國航天器把廢棄衛星扔進墳場　美國專家憂用於「攻擊」別國衛星

中國一顆衛星日前被觀察到補捉另一顆已被廢棄的衛生，扔向一處名為「太空墳場」的軌道。顯示中國正發展相關的科技，但亦有擔憂指相關技術可能被用於攻擊其他衛星。



太空問題專家弗雷維林（Brien Flewelling）在1月由戰略和國際研究中心（CSIS）和安全世界基金會（SWF）舉辦的一場線上研討會上，介紹了有關發現。弗雷維林是美國私營公司ExoAnalytic Solutions的首席工程師，公司正利用大型全球光學望遠鏡，跟蹤衛星的位置。

圖為2021年9月，在珠海舉行的中國航天展。（AP）

觀測發現，1月22日中國的「實踐-21」衛星意外改變其位置，接近已退役的北斗-G2衛星。幾天後，實踐-21「捉住」北斗-G2，並改變了其運行軌道。ExoAnalytic Solutions的圖像顯示，接下來幾天，這兩顆衛星向西移動。1月26日兩顆衛星脱離，北斗-G2被推開，扔向一處名為「太空墳場」的軌道。在那裏衛星會逐漸丟落地球，經大氣燃燒殆盡，減少撞擊其他衛星風險。

「實踐-21」可以攻擊其他衛星？

中國政府暫時未證實相關的清理任務。

德國之聲報道，指清理太空垃圾並無不妥，不少國家已經推出或正在開發清除太空垃圾的技術。不過，一些美國官員對像實踐-21這樣的中國垃圾處理衛星表示擔憂。美國太空司令部指揮官迪金森（James Dickinson）表示，像中國的「實踐-21」這樣的衛星技術可能被用來「捕捉」其他衛星。

安全世界基金會在其 2021 年報告中表示，有強而有力的證據表示，中國和俄羅斯都在努力開發展「反太空能力」的技術，即破壞太空設備的能力。但目前無證據顯示兩國正促進相關行動，美國空軍智庫的中國航天研究所（CASI）的報告亦認為，實踐-21的使用可能僅限於太空垃圾處理的實驗。

根據美國太空監視網絡的數據，自上世紀1960年代太空活動開始以來，人類已把5萬多個人造物體送入軌道。根據歐洲太空總署太空碎片辦公室的數據，目前有超過3萬個人造物體正在圍繞地球運行，但其中只有大約5,000個正在運作，其他都是太空垃圾。