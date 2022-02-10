受太陽磁暴衝擊　SpaceX報廢40顆衛星

SpaceX最新發射的一批49顆「星鏈」衛星受太陽磁暴影響，當中有多達40顆衛星遭受衝擊，導致它們脫離軌道並燒毀。



澎湃新聞報道，美國時間2月3日下午1時13分，SpaceX獵鷹9號火箭在佛羅里達州甘迺迪太空中心發射49顆「星鏈」衛星。火箭第二級將衛星送入預定軌道，其近地點距離地球約210公里，這些衛星需要自行升軌。

SpaceX在當地時間2月8日的聲明中表示，每顆衛星都實現了受控飛行，但這批衛星在發射第二天受到太陽磁暴的影響。太陽磁暴導致地球大氣變暖，增加衛星低軌道高度的大氣密度，產生強烈摩擦或阻力，至少導致40顆衛星受到衝擊。機載GPS顯示，風暴升級速度和嚴重程度導致大氣阻力比發射時高出50%。

SpaceX在聲明中表示，「星鏈」團隊指揮衛星進入安全模式，以最大程度減少阻力，躲避風暴。初步分析顯示，由於在低空飛行時阻力增大，衛星無法脱離安全模式開展軌道提升操作，多達40顆衛星將重返或已重返地球大氣層。

SpaceX表示，這些脱離軌道的衛星與其他衛星的碰撞風險為零，而且按照設計，一旦進入大氣層，衛星就會報廢，這意味着不會產生軌道碎片，也不會有衛星部件撞到地面。