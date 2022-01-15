安德魯王子「被放逐」　英媒稱查理斯參一腳　威廉將有樣學樣？

英國王室近日傳出令人驚心動魄的新變化，王儲查理斯王子（Prince Charles）的弟弟安德魯（Prince Andrew），由於深陷性侵風暴、無法逃過在美國的官司，已被英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）准許交還所有軍銜、不再用「殿下」的頭銜，其他王室的工作將由別的成員們分配承擔，會以平民身份繼續應訊，被視為等於被王室切割、驅逐出門。



王室已經很久沒這樣子對一個重要核心內部成員祭出如此重的手段，格外引起外界矚目。據英國媒體報道，這決定除了是女王當面告知自己的兒子安德魯之外，兩位王儲查理斯、其長子威廉（Prince William）扮演了大力鼓吹的關鍵角色。

（英國小報《每日郵報》13日稱，安魯德在王室中的命運廣為家中成員所討論，查理斯及威廉被指在事件中有助力，也被指是他們要求「驅逐」安德魯。一名高級王室消息人士向該報稱，王室一如此往以及也將一直如此，為生存不惜代價。）

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查理斯從3歲成為王位第一順位繼承人，待位已將滿70年，已經是史上最久的紀錄，自然不願意讓行為放蕩的弟弟危及英國王室的存續，讓他漫長的等待全部成空。而威廉被稱現在就已經以未來國王自居，連弟弟哈里（Prince Harry）對外指出王室運作的問題，都氣憤不已，更沒有可能放任叔叔破壞自己遲早會到手的英國國王之位，父子兩連成一氣、將安德魯逐出王室，試圖止血，卻也顯示他們為了自身的王位繼承，不惜一切代價，只要是「路障」，不管是誰，都會被搬開。

也因此，早就自動宣布卸下王室重要成員身分、在美國打天下的哈里和妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex），最好要趕快想辦法打造好屬於自身的厚實品牌，不然威廉絕對可以再次把他認為危害自己與王室的人攆出去。

近日英國媒體報道，威廉本來氣憤哈里到就連母親戴安娜60冥誕的雕像揭幕啟用儀式，都不願與哈里同台，是妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）說服他勉為其難，不要讓母親在天上眼見兄弟不和而傷心，才改變心意。哈里和梅根最好快點兒努力修補彼此的關係，免得有朝一日，火會回頭燒到自己。

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