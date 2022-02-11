美媒：特朗普稱卸任後仍與金正恩保持聯絡

美國前總統特朗普（Donald Trump）在任時曾三度與朝鮮領袖金正恩會面，有美國記者的新書披露，特朗普卸任後，聲稱仍與金正恩保持聯絡。



英國廣播公司（BBC）2月10日報道，《紐約時報》記者哈伯曼（Maggie Haberman）即將推出的著作《Mr Trump，The Confidence Man》（暫譯：特朗普，騙子）披露，特朗普卸任後向幕僚表示，自己仍與金正恩接觸。

哈伯曼指出，特朗普非常重視與金正恩的關係，即使他的言論與實際情況經常有很大出入，但他多次向其他人提到與金正恩維持某種形式的溝通。不過哈伯曼強調，她無法證實這個說法是否屬實。

報道提到，特朗普的任期結束後，他將15箱文件從白宮運到佛羅里達州的住所，當中包括金正恩的書信。美國國家檔案局（National Archives）1月收回該批文件存檔，《華盛頓郵報》指，該局要求司法部調查特朗普處理白宮記錄的方式。

哈伯曼稱，特朗普在任時，白宮官員發現他的座廁不時被文件堵塞，但特朗普否認有關說法。

特朗普曾在2018年表示與金正恩有書信往來，形容雙方關係猶如「墮入愛河」。他們曾經兩次舉行峰會及在板門店會面，但最終無法就朝鮮半島無核化達成協議。