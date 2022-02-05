特朗普前律師「驚喜」參加《蒙面歌王》？　傳兩評審憤而離席抗議

美國霍士電視台（FOX）真人騷歌唱比賽節目《蒙面歌王》（The Masked Singer）3月將播出新一季，但美媒2月2日傳出消息，在上周錄影期間，蒙面參賽歌手包括特朗普前私人律師、紐約前市長朱利亞尼（Rudy Giuliani），在他脫下頭套後，有兩名評審一度憤而離席，以示抗議。



《蒙面歌王》是受歡迎綜藝節目，參賽者會先戴頭套在台上唱歌，讓大眾推測他們的身份，至最後才會摘下頭套示人。

美國新聞網站Deadline在2月2日報道，在上周錄影的第7季首集期間，77歲的朱利亞尼神秘現身，在他公開自己的身份後，其中兩名評審鄭肯（Ken Jeong）與西克（Robin Thicke）一度離開抗議，剩下另外兩名評審珍妮·麥卡錫（Jenny McCarthy）與舍青格（Nicole Scherzinger）留在座位上，與朱利亞尼開玩笑。鄭肯與西克之後才返回。

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美國政壇對朱利亞尼的評價兩極，他捲入「通烏門」事件，又曾遭聯邦調查局（FBI）搜查住所，2020年總統大選後，他代表特朗普向法院爭取推翻選舉結果，被指發表錯誤而誤導的陳述，2021年6月遭吊銷在紐約的律師執業資格。

《紐約時報》2月4日報道，美國多位知名主持人如Jimmy Kimmel、Trevor Noah都紛紛在節目批評《蒙面歌王》讓朱利亞尼參賽的事件，Trevor Noah指「在一年前，這傢伙試圖推翻美國的民主，現在他是真人騷節目的參賽者？」

這並非《蒙面歌王》首次出現具爭議的政治人物，2020年3月，美國共和黨人、曾競選副總統的佩林（Sarah Palin）也曾驚喜現身，還載歌載舞唱饒舌（Rap）歌曲。

▼佩林戴上公仔頭套表演饒舌歌曲▼

根據美國版《蒙面歌王》社交網站指，第7季將自3月9日起播出。