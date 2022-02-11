特朗普否認把文件沖進馬桶　堵塞白宮廁所

2月10日，前美國總統特朗普（Donald Trump）否認一篇報道，內文稱他經常試圖把文件衝進馬桶，堵塞了白宮的廁所。



據霍士新聞網（Fox News）2月10日報道，周四（10日），特朗普否認了美國有線新聞網絡（CNN）的一篇報道。該報道聲稱，他經常試圖將文件通過馬桶沖走，堵塞了白宮廁所。

CNN當天上午大部分時間都在報道有關特朗普白宮廁所的這個「突發新聞」，這條新聞來自《紐約時報》記者哈伯曼（Maggie Haberman）即將出版的新書。哈伯曼同時也是CNN的政治分析家。

哈伯曼的新書中還爆料，特朗普告訴身邊的人，他一直與朝鮮領導人金正恩保持聯繫。

「我們從突發新聞開始。白宮工作人員在堵塞的廁所中發現了大量的印刷紙張，在特朗普執政期間不止一次，相信這是前總統本人試圖沖走文件，「CNN主播Brianna Keilar在上午8點的「新的一天」節目中說道。

2022 年2月5日，特朗普的支持者在多倫多的皇后公園舉行抗議活動，以支持抗議 COVID-19 限制的卡車司機車隊。（AP)

整個上午，CNN多次重複報道了這條「突發新聞」，還請哈伯曼等人來分析涉及特朗普的所謂馬桶管道堵塞問題的重要性。

「我了解到，白宮的工作人員會定期發現廁所堵塞，工程師就得過來修理，而工程師通常會發現一團一團的，你知道的，濕的，打印的紙……這意味着它不是廁紙，這不是紙條就是其他的紙，他們認為是他扔到馬桶裏的。」哈伯曼告訴CNN的觀眾。

特朗普在一份聲明中說：「又一個假故事，說我把文件衝進了白宮的廁所，這絕對是不真實的，是一名記者為了宣傳一本基本上是虛構的書而編造的。」

同樣以商人身份參選行政首長，冼國林自言和特朗普有相似之處。（資料圖片/AP）

特朗普在聲明中寫道：「民主黨人只是利用這件事和未經選舉產生的政治打手組織成員作為偽裝，來掩飾我們國家在拜登政府的領導下有多麼糟糕。」

特朗普在擔任總統期間曾受到CNN的嚴厲批評，他也經常指責CNN兜售假新聞。今年2月2日，CNN總裁Jeff Zucker突然宣布自己辭職並立即生效後，特朗普大罵他為「世界級的卑鄙小人」，並嘲笑CNN收視率的不斷下降。