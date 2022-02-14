情人節｜通過真愛的試練　卡米拉默默付出16年　終獲英女王認可

有一段頗長的時間，人們提起英國王儲查理斯（Prince Charles）的妻子卡米拉時，總覺得她是破壞別人婚姻的第三者。她嫁入王室後繼續備受指責，但「雙商在線」的她善於解嘲，將外界攻擊化解於無形，並默默地為王室付出，最終得到王室認可。



卡米拉1947年在富裕家庭出生，她的父親是英軍少校兼君主在東薩塞克斯郡（East Sussex）的副榮譽代表。這種出身原本可讓她成為人人稱羨的千金小姐，但她長大後情路坎坷，又成為查理斯的情婦。少女時期自信滿滿又備受男士歡迎的她，也許從來沒想過自己將來會這樣吧。

卡米拉：圖為2022年2月1日，英國王儲查理斯與妻子卡米拉在農曆新年期間到訪倫敦的唐人街。（AP）

敢拿家醜開玩笑

卡米拉的外貌，或許不及戴安娜的三分之一，但她的親切與率真，還有待人接物的態度，令她充滿魅力，深深吸引查理斯。

卡米拉24歲時與查理斯初次見面，竟毫不避諱地用兩人的家醜來開玩笑。她對查理斯說：「我的曾祖母與你的高祖父是情人，怎麼樣？」查理斯見慣別人畢恭畢敬地對他說話，她這種「真性情」與詼諧令他眼前一亮。

卡米拉的曾祖母（凱佩爾，Alice Keppel）是查理斯高祖父（愛德華七世）的情婦。

成為公開的情婦

查理斯從此愛上這位「奇女子」，惟兩人其後各自與他人結婚。痴情的查理斯卻曾哀求卡米拉不要嫁給別人。婚後兩人沒斷絕來往，感情亦在持續深化。查理斯1994年承認兩人有婚外情。很多人認為是卡米拉導致戴安娜王妃（Diana，Princess of Wales）與查理斯的婚姻不幸福，她得為戴安娜之死負上責任。

卡米拉：圖為2005年4月9日，英國王儲查理斯與卡米拉在伯克郡結婚。（Getty）

雖然隨着時間過去，不論輿論或媒體都已甚少拿這一段三角戀說事，但你知我知她也知，插足查理斯與戴安娜婚姻的第三者的標籤，一直存在。她也無法知道，那些在公開場合中接待她，與她言笑晏晏的人，在中心是怎樣看待她的。

她依然像年少時那樣豁達，甚至公開拿這段戀聞說笑。《衛報》2022年2月7日稱，她出席一場活動時，說出「人生中只有一件事比被人議論更糟糕，那就是無人議論你」，然後笑着說：「這是19世紀偉大作家王爾德（Oscar Wilde）的其中一句格言，我不確定我是否會完全同意這句話。」

不獲接納 那就做自己

身為公認的「壞女人」，她沒對討厭自己的人懷恨在心、沒報復心，也沒暗示過不喜歡任何曾對她有敵意的人。她知道自己短時間內都不會被人接受，那就過自己的日子好了。

她2005年嫁給查理斯時，低調地公證結婚。她不用威爾斯王妃的稱號，改稱康沃爾公爵夫人（Camilla，Duchess of Cornwall），從此開始勤懇地執行王室公務。

英國眾多的小報，有好一段時間內還拿她當素材。惟它們所沒怎麼報道的是，她還是眾多慈善機構和組織的贊助人、總裁或成員。 1994年以來，卡米拉一直致力於提高人們對骨質疏鬆症的認識，這為她贏得多項榮譽和獎項。 她還提高人們對強姦、性虐待、識字、動物福利和貧困等問題的認識。

卡米拉：圖為2018年5月22日，英國王儲查理斯的妻子卡米拉（左）與媳婦梅根一起出席慶祝查理斯70歲生日的活動。（Getty）

高調協助王室「新人」

她知道融入王室的路有多崎嶇，於是在遇到處境相似、同樣不受國民待見的媳婦梅根（Meghan, Duchess of Sussex）時，決定盡心盡力地協助她。

梅根和哈里王子（Prince Harry）2017年11月宣布訂婚時，「過來人」卡米拉已高調地支持來自美國的未來媳婦、她對記者說：「美國的損失就是我們的收穫。我們都非常高興。如你所見，他們（梅根和哈里）很幸福。」

《鏡報》2021年10月引述接近梅根的消息人士稱，卡米拉帶梅根出席私人午餐聚會，又向她提供建議、教她應對成為王室成員的壓力。她們一起出席查理斯的70歲生日派對後，卡米拉更握着梅根的手、與她吻別，可見兩人的關係親密。

遺憾的是，梅根最終選擇脫離王室生活、與哈里到美國居住。「恨鐵不成鋼」的卡米拉此後須與其他家人一起，分擔他們原本負責的公務。

卡米拉：圖為2021年6月11日，英國王儲查理斯的妻子卡米拉（右）與英女王伊利沙伯二世一起在康沃爾地區出席活動。（Getty）

逆襲成未來王后

梅根最終無法融入英國王室也許令卡米拉失望，但卡米拉為王室所付出的心力，仍是有目共睹。《每日快報》2022年1月28日引述王室專家邁爾斯（Russell Myers）稱，卡米拉在菲臘親王（Prince Philip）身上學到一切有關公職生涯的技巧後，已成為最受歡迎的王室成員之一。英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）也對卡米拉的貢獻表示肯定，她2022年2月6日慶祝登基70週年時，表明希望在查理斯繼位後，他的妻子可成為王后。