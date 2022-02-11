外媒：普京名下「超級遊艇」駛離德國　疑與擔憂西方制裁有關

《商業內幕》（Business Insider）2月10日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）擁有的一艘超級遊艇「優雅號」（Graceful）本來在德國維修，但未完成維修已突然駛離德國，疑是擔憂一旦遭西方制裁，遊艇或成為目標之一。



《商業內幕》引述德媒報道，普京的「優雅號」在2021年底抵達德國漢堡（Hamburg），報道指這艘遊艇是「超級遊艇」（superyacht），價值達到1億美元（約7.8億港元），由德國船廠製造，船身長達270英尺（約82.3米），船上有健身室、桑拿、圖書室、室內游泳池等設施，可容納12名賓客與14名船員。

#Putin´s Yacht "The Gracefull" inbound Kaliningrad from Hamburg in anticipation of future sanctions due to the conflict in #Ukraine. pic.twitter.com/qdhAUhCH1m — Manu Gómez (@GDarkconrad) February 9, 2022

這艘遊艇在尚未完成維修時離開德國，從漢堡駛至俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）。

遊艇駛走的確實原因未明，但報道認為，近來烏克蘭局勢升溫，西方國家警告一旦俄羅斯攻擊烏克蘭，將推出制裁措施，美國總統拜登（Joe Biden）更放話稱可能制裁普京，報道指，遊艇駛走可能是為了避開一旦出現的制裁。