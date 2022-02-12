多國趨向視Omicron為普通疾病　急於鬆綁解禁　英瑞專家表擔憂

多個國家看到由變異病毒株Omicron（奧密克戎）引發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情已見緩和，紛紛解除之前嚴厲的防疫規定。



專家雖已警告現時將新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）當成一般疾病還是過太早，但歐洲一些已夜鬆綁防疫措施。由於抗疫之戰已屆兩年有多，疫苗接種率已有一定程度，此外接種過的人即使染疫都多不會演變成重症，加上自11月底起蔓延多國的Omicron致死率與重症率明顯較變異病毒株Delta為低，很多國家已急不及待想重開經濟，讓民眾重過正常生活。

英國首相約翰遜因為「派對門」醜聞承受莫大壓力，有聲音認為，他可能想藉着放鬆抗疫措施消減民怨。圖為約翰遜2022年2月3日到訪位於大曼徹斯特米德爾頓的Hopwood Hall College。圖為他身在該校的科技中心。（AP）

英國還想撤銷要求確診者進行隔離的法例。英國首相約翰遜宣布本週計劃撇銷有關限制，而這將較預期為早。

英國愛丁堡大學（Edinburgh University）的公共衛生教授斯里達爾（Devi Sridhar）稱，英國政府這個決定對大部分人來說不會是一個「受歡迎的意外」。她認為英國這麼做是太早了。她稱，檢測呈陰性者也不過是進行僅5天的隔離，而英國現時每天還有逾200人死於疫情，她不明白為什麼要這樣做。

來自于默奧大學（Umea University）的瑞典公共衛生專家埃爾格（Fredrik Elgh）也說疫情仍對社會造成莫大壓力，這個國家「需要有多一點耐性」，應等多數週才「鬆綁」，此外他認為瑞是足夠有錢去繼續支持進行檢測，沒必要急着終止提供免費檢測。

法國新冠肺炎疫情：圖為2022年2月11日，藝術家為世界三大嘉年華之一的「法國尼斯嘉年華」表演舞蹈。今年主題是動物王國。（AP）

歐洲國家鬆綁

瑞典9日跟隨丹麥與挪威等北歐鄰國撤銷主要的防疫措施，不再要求民眾維持社交距離，疫苗護照停用，也不再就室內群聚人數返限。

政府也尋求在4月1日起，不再把新冠肺炎列為危害社會與公共健康的重大疾病。

瑞典總人口已有73%已完全接種，丹麥在這方面的比率更高，已達80%，因此儘管丹麥每日新增確診個案屢創新高，仍宣布2月1日撤除防疫限制。

芬蘭14日將防疫相關的措施放鬆，3月1日正式解除。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）稱由Omicron引發的這一波疫情見頂在望，他11日稱這個情況可讓聯邦政府及州政府下週開會，討論放鬆措施的第一步。

日本新冠肺炎疫情：圖為2020年12月29日羽田機場大樓內的旅客。（AP）

重開國門保「錢途」

馬來西亞8日稱計劃從3月1日起全面重新開放邊境，放鬆自2020年3月該國疫情爆發以來、實施2年的限制措施。

英國看來也是為了國家經濟急欲重開國門。政府11日宣布，已完全接種的旅客抵英時不用進行檢測。

法國宣布，自12日起所有完成冠病疫苗接種的抵境旅客，入境後無須再提供冠病陰性檢測結果。來自「綠色名單」國家並已接種疫苗者將毋須在抵埗時接受檢測，隔離措施也將豁免，「就跟奧密克戎變種毒株肆虐前的情況一樣。」

未接種冠病疫苗的旅客入境時還是需要提供檢測陰性證明，而來自「橙色名單」國家且沒有接種的旅客則只能在關鍵理由下入境，且抵埗時必須接受檢測。

日本政府為應對疫情擴散，目前原則上仍然暫停所有外國人新的入境，直至2月底。日本《日本經濟新聞》12日稱，政府會在2月內對商務人員和留學生先行開放新的入境，每天入境外國人數將從1,000人逐步提升。

意大利新冠肺炎疫情：圖為2022年2月7日，羅馬一名身在次加護病房的病人在一醫院內接受醫生檢查。（AP）

為本國經濟加油

意大利確診個案近日持續減少，政府宣布夜店及的士高等將結束為期6週的關閉，11日重開。這些場所自2021年12月30日開始不准營業。該國11日取消要求民眾在戶外佩戴口罩的規定。此外政府正研究3月底取消緊急狀態令，預期室內必須佩戴口罩的措施屆時同時取消。

西班牙10日起取消強制民眾戶外佩戴口罩措施，不過身在室內共公場所如交通工具的人還是要佩戴；無法保持安全距離（1.5米）時，人們也須佩戴口罩。

荷蘭新冠肺炎疫情：圖為2021年2月4日一名女子在阿姆斯特丹一個碼頭拍照。平時搭乘運河遊船是旅客熱門活動之一，但疫情持續期間，所有可導致群眾聚集的活動都暫停。（AP）

荷蘭10日稱，以2月底取消大部分措施為目標。該國公眾地方的社交距離措施2月底撤銷，但民眾出席活動時仍需出示接種疫苗、染疫後康復或陰性檢測證明。

荷蘭的餐廳及酒吧18日起可營業至凌晨1時。來到2月底全面解禁時，荷蘭的劇院可重新營業，運動項目都可全面恢辦，夜店及節慶活動都可重新迎客，惟所有參加者都須先接受檢測。