感染Omicron會引致「長新冠」後遺症嗎?｜新聞教室

高傳播力的Omicron讓各國難以招架，高接種率的國家已開始，英格蘭擬全面解除防疫限制，韓國亦宣布放棄檢測追蹤輕症患者。目前越來越多關於康復者的「長新冠」（Long Covid）後遺的情況出現，Omicron感染者雖多為輕症，或者較多人會疑惑：Omicron患者會否同樣受「長新冠」困擾？



目前，國際對於長新冠的病徵、持續期、定義等都有未共識。根據世衛專家Maria Van Kerkhove這周表示，長新冠一般是在新冠患者康復多個星期後才確診，在原始感染的病徵褪卻約90天後，這些長遠的健康影響才會開始浮現。

美國為預防Omicron變種，向民眾免費派發N95口罩，但似乎民間反應不太踴躍。（AP）

有的研究估計，三分一的新冠康復者會出現一些長新冠徵狀，包括疲勞、集中力不足、記憶力變差、氣喘、心悸、焦慮等多種問題。綜合多項研究，若果患者曾因新冠（因病較重）需要入院，較傾向出現類似的長期後遺症，但研究亦同時指出，就算輕症感染者都可能患長新冠。

長新冠（Long Covid）未來對社會可構成沉重的醫療負擔。（AP）

專門研究長新冠的哈佛大學醫學院的臨床助理教授Linda Geng表示，雖然未能確定Omicron患者出現長新冠的機率，但預期會迎來另一波長新冠病患。「我們要打醒十二分精神，非常十分及做好準備。」Geng說。

全球科學家都爭分奪秒去了解長新冠，包括引致的成因。有學者推測是，一種自身免疫性疾病（autoimmune disorder），微小的微凝塊（microclots）可能會導致致殘症狀。另一種解釋是，在體內潛伏的病毒被重新激活。

2022年2月10日，Novavax宣布其新冠疫苗在一項針對 12 至 17 歲兒童的研究中證明安全有效。（AP）

打疫苗對長新冠有效嗎？

另一個主要疑問是，接種疫苗是否能杜絕長新新冠？科學家仍需時間找出答案，但有兩項研究初步證實，在感染新冠病毒之前接種疫苗，能預防後遺疾病，或至少能減輕徵狀。

健保數據公司Arcadia及新冠康復者聯盟（Covid Patient Recovery Alliance）去年11月中旬發表的大型研究，分析了去年5月前確診24萬名患者（主要為Delta病毒株）數據，發現即使感染前只接種過一劑新冠疫苗的人比起無接種者，在12至20周後出現兩種或以上長新冠病徵的機會低7至10倍。而且就算感染後才接種首劑疫苗的人，亦比無接種者出現長新冠情況較少。

不過，值得留意的是Omicron病毒株在去年11月才出現，目前並無足夠數據說明其跟長新冠的關係。而且由於現有疫苗對於阻截Omicron變種感染的效力較低，出現突破性感染（breakthrough infection）的機會較高。現有疫苗是否有效讓Omicron患者免受新冠後遺所困，仍有待更多數據證實。