新冠肺炎｜美國CDC：接種第3針疫苗4個月後　預防住院效力降至78%

美國疾病控制和預防中心（CDC）2月11日引述研究結果稱，民眾接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗加強劑4個月後，疫苗的預防住院效力會降至78％。美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）指，部份人或需接種第4針疫苗。



CDC指，隨着新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎）在美國流行，民眾接種新冠疫苗加強劑兩個月後，疫苗預防感染後病情嚴重至須住院的效力降至91%。在接種加強劑4個月後，這種效力降至78%。

美國新冠肺炎疫情：圖為2021年11月12日，美國芝加哥一名女童接種新冠疫苗。（Getty）

研究結果顯示，接種新冠疫苗加強劑兩個月後，疫苗預防感染後病情嚴重至須使用急症服務的效力降至87%。在接種加強劑4至5個月後，這種效力降至66%，在5個月或之後，效力降至31% 。

美國國家過敏與傳染病研究所所長福奇2月8日說，有可能需要再接種一針加強劑，可基於年齡和本身的健康狀況，來決定接種信使核糖核酸（mRNA）新冠疫苗的人是否需接種第4劑疫苗。