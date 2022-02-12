韋伯太空望遠鏡傳回首張自拍照　18塊巨型鏡片運作正常

由美國太空總署（NASA）夥拍歐洲太空總署、加拿大太空總署等合作研發的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope），正式「開眼」捕捉到第一道星光，並自拍一張大頭照傳回地球。



韋伯太空望遠鏡在日前抵達距離地球約160萬公里的第2拉格朗日點（L2）後，開始展開其巨大望遠鏡片，準備運作。美國NASA在 2月11日公布一幅拍攝遙距星空的照片，及一幅自拍照。

圖為 2月11日NASA公布的韋伯太空望遠鏡，對自己其中一塊鏡片自拍照。（NASA）

圖為2月11日NASA公布的韋伯太空望遠鏡，向距離地球258光年的大熊座拍攝的照片。（NASA）

第一幅遙距照片來自距離地球258光年的大熊座，也是工作人員在嘗試調較鏡唱和對焦時嘗試觀察的第一個目標。NASA表示看起來望遠境運作正常，在接下來的數個月工作人員將繼續調整鏡片，準備在6月開始正式的科學觀察。

美國馬里蘭州巴爾的摩太空望遠鏡科學研究所（STScI）天文學家佩蘭（Marshall Perrin）表示：「這會是一個真正令人驚嘆的時刻。」

哈勃太空望遠鏡在1990年代升空不久後，被發現主鏡打磨出現嚴重錯誤，無法準確對焦，拍攝模糊。後來經過維修糾正後，才成功讓其正常運作。韋伯望遠鏡似乎並未有出現同樣錯漏， 18面鏡片都運作正常。NASA韋伯太空望遠鏡光學元件主任費恩伯格（Lee Feinberg）表示，這一架驚人的望遠鏡不只正展開翅膀，現在還正睜開眼睛。