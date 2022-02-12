韋伯太空望遠鏡傳回首張自拍照　18塊巨型鏡片運作正常

由美國太空總署（NASA）夥拍歐洲太空總署、加拿大太空總署等合作研發的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope），正式「開眼」捕捉到第一道星光，並自拍一張大頭照傳回地球。
韋伯太空望遠鏡在日前抵達距離地球約160萬公里的第2拉格朗日點（L2）後，開始展開其巨大望遠鏡片，準備運作。美國NASA在 2月11日公布一幅拍攝遙距星空的照片，及一幅自拍照。
第一幅遙距照片來自距離地球258光年的大熊座，也是工作人員在嘗試調較鏡唱和對焦時嘗試觀察的第一個目標。NASA表示看起來望遠境運作正常，在接下來的數個月工作人員將繼續調整鏡片，準備在6月開始正式的科學觀察。
美國馬里蘭州巴爾的摩太空望遠鏡科學研究所（STScI）天文學家佩蘭（Marshall Perrin）表示：「這會是一個真正令人驚嘆的時刻。」
韋伯太空望遠鏡航行150萬公里抵達目的地 準備調整鏡片觀察深空天文學家的時光機 韋伯太空望遠鏡 助人窺探更古老的宇宙韋伯太空望遠鏡順利發射升空 比哈勃望遠鏡強百倍中國太空站將年內完成在軌建造 首次實現6名航天員乘組在軌輪換
哈勃太空望遠鏡在1990年代升空不久後，被發現主鏡打磨出現嚴重錯誤，無法準確對焦，拍攝模糊。後來經過維修糾正後，才成功讓其正常運作。韋伯望遠鏡似乎並未有出現同樣錯漏， 18面鏡片都運作正常。NASA韋伯太空望遠鏡光學元件主任費恩伯格（Lee Feinberg）表示，這一架驚人的望遠鏡不只正展開翅膀，現在還正睜開眼睛。