唐氏綜合症女童遭同學欺凌　北馬其頓總統親手拖住返學超暖心

北馬其頓總統彭達羅夫斯基（Stevo Pendarovski）聽聞一名患有唐氏綜合症的11歲女童在學校被霸凌後，決定親自牽着她去上學，暖心舉動備受好評。



CNN報導，彭達羅夫斯基日前牽着11歲女童阿德米（Embla Ademi）去她所在的小學上課，當阿德米走進建築物時，彭達羅夫斯基還在學校門口跟她揮手告別。總統辦公室發言人指出，由於阿德米患有唐氏綜合症，因此在學校遭到同學霸凌。

根據總統辦公室發布的影片，彭達羅夫斯基先是拜訪女童的父母，討論阿德米一家每天所面臨的挑戰，並和他們討論解決方案。

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彭達羅夫斯基表示，危害兒童權利的行為是不可接受的，尤其是涉及身心障礙的兒童，「他們不僅應該享有應得的權利，在校園裡也應受到平等和歡迎，這是我們國家和個人的義務，而這共同使命的關鍵要素是同理心。」

彭達羅夫斯基說，大家在社會中都是平等的，他送阿德米去上學是為了提高人們對包容的認識，鼓勵並支持阿德米父母繼續保護女兒應有權利。

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