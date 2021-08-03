美國機場鋼琴家令旅客陶醉卻收不到小費　作家暖心奇想為他籌47萬

默默無名的美國66歲鋼琴師卡特（Tonee Carter）幾乎每天都會在哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場表演。有幸聽到他琴聲的旅人會發現自己沉醉其中，勵志演說家兼作家惠特克（Carlos Whittaker）也深受吸引。



46歲的惠特克想起當天他的演講活動被取消，心情沮喪準備搭機返家，「我穿過大廳時，聽到有人在彈鋼琴，我知道我必須待在那裏。」

身兼作家、podcaster、網紅的惠特克在大廳鋼琴酒吧裏坐了一個半小時​​，聆聽從卡特指尖流洩出的音樂，期間惠特克拍下卡特彈琴的影片，上傳到擁有20萬粉絲的社群平台。最後兩人開始交談，還分享彼此生活點滴。

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當卡特再次回到他的鋼琴前表演時，惠特克看著他空空的小費罐突然想到一個點子：「如果我問粉絲能否給他最多的小費，不知道會發生什麼事？結果在30分鐘內，我們募集到1萬美元（約合港幣7.78萬元）。」

惠特克將這個好消息告訴卡特，卡特直呼不敢相信：「我簡直瘋了。我還以為這是在開玩笑，這不可能發生。我喜歡給予、奉獻和幫助別人，但我從沒想過有人會為我做這件事。」

惠特克登機之前告訴粉絲，他們可以繼續贊助卡特小費。到了上月20日卡特小費金額達到61000美元（約合港幣47.4萬元）。

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惠特克過去也曾使用社群平台為他人籌集資金。惠特克提到：「只要有機會，我的社群粉絲們會共同決定改變某人的生活。我們雖然只有20萬人，但大家只是付出，大家對此感到非常興奮。這是一種祝福。」

卡特笑說他打算用這筆錢做的第一件事是為汽車換油，但之後會拿來幫助其他人，就像惠特克幫助他一樣。

卡特認為這6萬美元不屬於自己，而是要給予他人的錢。他指出：「光用言語表達感謝是不夠的，只有一種方式能致謝，那就是將這份愛傳承下去。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】