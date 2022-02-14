烏克蘭局勢｜美國：未來一周將決定烏克蘭命運

美俄首腦電話會議毫無突破，烏克蘭局勢加速惡化，隨着俄羅斯軍事演習即將結束，局勢或迎來關鍵拐點。



據路透社報道，美國2月13日表示，俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，並可能為襲擊製造一個出人意料的藉口，同時美國還重申了保衛北約「每一寸」領土的承諾。

莫斯科否認有入侵烏克蘭的計劃，並指責西方「歇斯底里」。華盛頓方面一直強調入侵迫在眉睫，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，入侵可能會「隨時」開始。

沙利文表示，華盛頓將繼續與世界分享所獲得的消息，以防止莫斯科以「假旗」行動為藉口發動突然襲擊。美國將「保衛北約的每一寸領土」，沙利文在一次採訪中說道，「我們認為俄羅斯完全理解這一訊息」。

美國總統拜登（Joe Biden）在12日的電話會議中警告俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），西方將對任何入侵做出果斷反應，這必將會孤立莫斯科併為其帶來傷害。

克里姆林宮表示，普京在與拜登的電話會議中告訴拜登，美國沒有考慮到俄羅斯的主要關切，並且在俄方安全要求的關鍵問題上沒有給出「實質性答覆」。普京希望美國和北約保證烏克蘭不會加入北約，但華盛頓認為行不通。

美聯社報道稱，即使俄羅斯在未來幾天內不會入侵烏克蘭，但隨着歐洲穩定的岌岌可危和東西方關係的懸而未決，這場危機正在迎來一個關鍵的拐點。

未來一周的一系列事件可能會決定僵局是和平解決還是歐洲處於戰爭狀態。「接下來的10天左右將至關重要」，退休的職業外交官、前美國駐格魯吉亞大使伊恩·凱利（Ian Kelly）說。

根據美國收集到的情報，拜登政府11日表示，入侵隨時可能發生，很有可能是2月16日。華盛頓正在撤離其在烏克蘭首都基輔的幾乎所有大使館工作人員。

報道稱，在美國發出最新警告和撤離外交人員之前，就有分析人士認為未來一週對烏克蘭來說將是關鍵的一周。

俄羅斯和白羅斯的裝甲車在白羅斯佈列斯特斯基射擊場舉行的聯合軍事演習中行駛。（AP）

莫斯科高等經濟學院歐洲研究中心負責人博爾達切夫（Timofei Bordachev）說：「俄羅斯和美國在歐洲未來秩序的利益衝突正接近頂峰。」 他在最近的一項分析中表示，各方可能會採取行動，這將遠遠超出可接受的範圍。

在接下來的一周，華盛頓和北約將等待莫斯科在拒絕其主要安全要求後做出正式回應。屆時，俄羅斯在白羅斯的軍事演習也將結束，因演習而在白羅斯部署的軍隊是否會撤離，將是判斷克里姆林宮意圖的關鍵。