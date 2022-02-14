中方：密切關注烏克蘭局勢發展　駐基輔使領館目前正常工作

烏克蘭局勢日益緊張，多國紛紛開始撤離駐烏克蘭大使館人員。對於中國是否打算撤離駐烏克蘭使館人員，中國外交部做出回應。



2月14日，在中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌回應稱，中方密切關注烏克蘭局勢發展。中國駐烏克蘭使領館目前正常工作，中國駐烏克蘭使館已發布領事提醒，指導當地中國公民和機構密切關注烏局勢變化，增強安全防範意識。

汪文斌說，中國外交部及駐烏克蘭使館將繼續與在烏中國公民和機構保持密切聯繫，及時提供領事保護與協助，切實維護企業安全和正當權益。

2022年2月10日，烏克蘭軍人在烏克蘭東部頓涅茨克地區聯合部隊行動控制區的一次演習中走在裝甲戰車上。（AP）

針對烏克蘭最新局勢，汪文斌闡明中方立場。他說，中國在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確的。解決烏克蘭問題還是要回到《新明斯克協議》這一原點上，《新明斯克協議》得到聯合國安理會的核可，是各方公認的基礎性政治文件，理應得到切實執行。

汪文斌呼籲，各方應當通過對話和談判推動烏克蘭危機及相關問題的全面解決。中方呼籲各方保持理性，不做刺激局勢緊張，炒作渲染危機的事情。