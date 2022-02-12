北京冬奧｜華麗娃禁藥案周一中午裁決　花式溜冰個人賽舉行前一天

俄羅斯女子花式溜冰美少女華麗娃去年12月藥檢樣本，被驗出含有醫治心絞痛藥物曲美他嗪（trimetazidine）。能否出戰下周二（15日）展開的北京冬奧女子個人賽，要到賽前一天方有答案。國際體育仲裁法庭（CAS）公布，仲裁組將於明晚召開視像會議，14日中午發表裁決。



CAS公告指，已收到國際奧委會、世界反禁藥組織及國際溜冰聯盟先後提訴，要求推翻俄國反禁藥組織的決定。該決定指俄國反禁藥組織於2月9日解除對華麗娃的臨時禁賽令，以便她出戰冬奧餘下賽事。

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華麗娃年僅15歲，成為奪金大熱。（Getty Images）

華麗娃已為俄羅斯奧委會奪得團體賽金牌，將於15日晚上出戰女子個人賽短節目。而CAS特設小組於周五、六收到申請，將於明晚緊急開庭聆訊，預料星期一中午前發表結果。

華麗娃於去年12月參加俄羅斯全國賽交出藥檢樣本，但至周二（8日）才驗出對禁制藥物曲美他嗪呈陽性反應。團體賽頒獎禮緊急取消，以待處理事件。華麗娃在團體賽自由滑連續完成四周跳，為歷來首位女子運動員做到，獲外界視為個人賽奪金大熱。

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