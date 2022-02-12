北京冬奧｜華麗娃禁藥案周一中午裁決　花式溜冰個人賽舉行前一天

俄羅斯女子花式溜冰美少女華麗娃去年12月藥檢樣本，被驗出含有醫治心絞痛藥物曲美他嗪（trimetazidine）。能否出戰下周二（15日）展開的北京冬奧女子個人賽，要到賽前一天方有答案。國際體育仲裁法庭（CAS）公布，仲裁組將於明晚召開視像會議，14日中午發表裁決。
CAS公告指，已收到國際奧委會、世界反禁藥組織及國際溜冰聯盟先後提訴，要求推翻俄國反禁藥組織的決定。該決定指俄國反禁藥組織於2月9日解除對華麗娃的臨時禁賽令，以便她出戰冬奧餘下賽事。
🥇🥇🥇北京冬奧戰况實時更新🥇🥇🥇
華麗娃已為俄羅斯奧委會奪得團體賽金牌，將於15日晚上出戰女子個人賽短節目。而CAS特設小組於周五、六收到申請，將於明晚緊急開庭聆訊，預料星期一中午前發表結果。
華麗娃於去年12月參加俄羅斯全國賽交出藥檢樣本，但至周二（8日）才驗出對禁制藥物曲美他嗪呈陽性反應。團體賽頒獎禮緊急取消，以待處理事件。華麗娃在團體賽自由滑連續完成四周跳，為歷來首位女子運動員做到，獲外界視為個人賽奪金大熱。
北京冬奧花式溜冰報道：
北京冬奧｜極難四周半跳跌倒仍獲ISU認證 羽生結弦未定今後去向北京冬奧︱韓國冰王子車俊煥全場最帥 童星出身曾向宋智孝表白北京冬奧｜羽生結弦挑戰歷史完成但不完美 「4A」夢比獎牌更重要北京冬奧︱四周跳之王陳巍克服心魔首奪金 花式溜冰雙王決再留憾北京冬奧｜羽生結弦勁敵陳巍 曾稱滑冰為同性戀主導 即被批恐同北京冬奧｜羽生結弦卡洞失手 狂粉鎖定一鑽洞選手發死亡威脅北京冬奧｜羽生結弦後繼有人 鍵山優真帶着可愛飛舞俘虜國民心北京冬奧｜中國花滑一哥稱獲神秘力量幫助 含淚感激13億人北京冬奧︱花式溜冰短節目羽生結弦嚴重失手 陳巍紀錄得分排首位