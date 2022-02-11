北京冬奧｜俄羅斯放生藥檢「肥佬」華麗娃　國際奧委會緊急上訴

國際體育仲裁法庭將召開緊急聆訊，審理女子花式溜冰大熱門華麗娃（Kamila Valieva）的參賽資格。外電報道，華麗娃被指12月的藥檢「肥佬」後上訴，俄羅斯反禁藥組織撤銷她的停賽令，讓她繼續參與冬奧。國際奧委會不待俄羅斯反禁藥組織答覆，便再提出上訴，希望在下周二女子花式溜冰比賽前有結果。



俄羅斯奧委會在2月7日的花式溜冰團體會摘金，但翌日的頒獎禮因法律問題取消。《路透社》報道，俄羅斯奧委會的選手華麗娃，在12月25日的俄羅斯錦標賽時提交的藥檢樣本，在2月8日的冬奧團體賽頒獎禮前出結果，對禁藥呈陽性，按例自動被俄羅斯反禁藥組織停賽。華麗娃在2月9日提出上訴，俄羅斯反禁藥組織撤銷停賽令，讓她繼續參與冬奧比賽。

北京冬奧｜花式溜冰大熱華麗娃涉心臟禁藥 團體頒獎禮突取消

國際奧委會決定不等待俄羅斯反禁藥組織的答覆，向國際體育仲裁法庭直接提出上訴。美國《紐約時報》報道，國際體育仲裁法庭將召開緊急聆訊，目標是在下周二（15日）的冬奧女子花式溜冰賽前有裁決，決定華麗娃有沒有資格出賽。

華麗娃周一為俄羅斯奧委會贏得團體賽冠軍。（美聯社）

華麗娃是今屆冬奧女子花式溜冰的冠軍大熱，她是女子花式溜冰短節目、自由滑以及總分的3項世界紀錄保持者。華麗娃近日如常在北京的場館中練習，準備下周的比賽。