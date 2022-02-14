北京冬奧｜華麗娃獲准繼續鬥個人賽　「停賽將造成無法彌補傷害」

俄羅斯花式溜冰美少女華麗娃，早前戰畢團體賽後，發現去年12月的藥檢「肥佬」，未知能否出戰周二（15日）舉行的女子個人賽短節目。
國際體育仲裁法庭（CAS）今日（14日）公布，華麗娃獲准繼續參賽。
年僅15歲的俄羅斯女子花滑選手華麗娃（Kamila Valieva），從去年年尾的藥檢中發現含有醫治心絞痛藥物曲美他嗪（trimetazidine），俄國反禁藥組織於2月9日解除對華麗娃的臨時禁賽令，國際奧委會、世界反禁藥組織及國際溜冰聯盟先後向CAS提出上訴，CAS特設小組隨即召開緊急聆訊。
女子花式溜冰個人賽短節目將於明晚舉行，CAS今日下午宣布，華麗娃獲准繼續出賽，並列出4點為原因。根據反禁藥條例，16歲以下的運動員受到保護，所以15歲的華麗娃是個別例子，藥檢過程存在嚴重問題，但與華麗娃本人無關，在這個情況停賽將會對她造成無法彌補的傷害。
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華麗娃於去年12月參加俄羅斯全國賽交出藥檢樣本，但至周二（8日）才驗出對禁制藥物曲美他嗪呈陽性反應。團體賽頒獎禮緊急取消，以待處理事件。華麗娃在團體賽自由滑連續完成四周跳，為歷來首位女子運動員做到，獲外界視為個人賽奪金大熱。
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