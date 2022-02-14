新冠肺炎・英國王室｜卡米拉確診　丈夫查理斯王子4天前染疫

英國克拉倫斯宮（Clarence House）2月14日確認，王儲查理斯（Prince Charles）的妻子卡米拉（Camilla, Duchess of Cornwall）確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。4天前，查理斯已確診染疫。



克拉倫斯宮2月10日公布，現年73歲王儲查理斯（Prince Charles）第二度確診感染新冠肺炎（COVID-19）。卡米拉在丈夫確診後有進行病毒檢測，結果呈陰性，她之後有出席3個公開活動。

現年74歲的卡米拉在10日稱，對於檢測結果呈陰性感幸運，並說自己已做過很多次檢測。

查理斯確診前兩天，曾與母親、英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）會面。英國廣播公司（BBC）14日引述王室消息稱，英女王沒出現徵狀。

克拉倫斯宮在Twitter發文，查理斯王子10日早上確診，目前正在隔離中，他已取消原定的探訪活動。

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible. — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022

這次是查理斯第二次確診，在疫情初期的2020年3月時，他曾宣告染疫，之後康復，當時王室指他症狀輕微，照常在家工作。根據目前的防疫規定，查理斯需要自我隔離十天，但如果他在第五及第六天的病毒檢測呈陰性，就可以提早結束隔離。

據英媒報道，查理斯與妻子卡米拉均已接種第三劑疫苗。