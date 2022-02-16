澳洲議員開會時挖鼻兼「自製零食」　全程被拍下遭網民恥笑

澳洲新南威爾斯州的自由黨參議員布拉格（Andrew Bragg）近日在一場會議上做了一件不成熟的行為，而這一幕被攝影機拍下，隨後在Twitter上流傳，不僅被澳洲工黨議員嘲諷，更引來許多網友大罵好噁心。



根據《每日郵報》報道，近日一段影片被放上Twitter，影片記錄了坎培拉環境和通訊立法委員會的一場會議。影片中，只見布拉格在低頭看筆記時，用手指挖了挖鼻孔，接着，竟直接將手指放入嘴裏。

直擊這位議員當眾挖鼻過程：

噁心的一幕就這樣被鏡頭捕捉，影片曝光後，澳洲工黨議員馬爾斯（Richard Marles）便在Twitter嘲諷，「一如往常，自由黨正在吃他們自己的…」；工黨議員米徹爾（Rob Mitchell）則回覆「最新的COVID檢測？」。

而眾多國外網友則紛紛表示好噁心，另有網友們打趣說，「我在尋找斯科蒂（Scotty），抱歉，我是說鼻涕蟲（Snotty）」、「議員幾乎沒有時間出去吃午飯，所以要自備零食」、「那是他的午餐」、「我們來討論提高議員伙食費」。

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