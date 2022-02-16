Deltacron｜英國首現Delta和Omicron結合新變種個案

英媒2月11日稱，英國衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）在每週更新的檢測報告中披露，國內出現首個感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新變種病毒株Deltacron的人。



《每日郵報》11日稱，英國衞生安全局正密切關注這種由新冠變種病毒株Omicron（奧密克戎）和Delta（德爾塔）結合而成的變種病毒株。不過來自UKHSA的消息人士稱，官員並不擔心這個新變種，因為很少人確診。

Deltacron被認為是在同時感染Omicron和Delta兩種變種病毒株的患者身上進化而來，但尚未清楚今次是輸入個案，還是起源於英國。

東英吉利大學（University of East Anglia）傳染病專家亨特（Paul Hunter）向《每日郵報》表示，新變種應不會構成太大威脅，主因英國的疫苗接種率很高，而且對原始Delta 和Omicron病毒株的免疫水平很高。

英國新冠肺炎疫情：圖為1月24日，英國英格蘭醫護人員在新冠疫苗接種培訓中心接受培訓。（AP）

地中海島國塞浦路斯（Cyprus）研究人員宣稱發現Deltacron後，世界衛生組織（WHO）專家否認Delta和Omicron結合，指所謂Deltacron或只是實驗室污染所致。