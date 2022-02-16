印度稅務機關搜查多處華為辦公場所

在以國家安全和隱私問題為由屏蔽54個中國APP之後，印度稅務部門對中國電訊設備製造商華為在印度的多個辦公場所展開搜查。



據通訊社印度報業托拉斯（PTI）2月16日報道，作為逃稅調查的一部份，印度稅務部門2月15日對華為的多個辦公場所進行了搜查。

報道稱，突襲行動於15日在華為位於德里、古爾格拉姆（哈里亞納邦）和卡納塔克邦的班加羅爾的工廠展開。

報道引述消息人士稱，作為針對華為印度業務和海外交易的逃稅調查的一部份，官員們查看了財務文件、賬簿和公司記錄，同時沒收了一些記錄。

華為發表聲明稱，「我們已獲悉所得稅團隊到訪我們辦公室並會見了一些人員。華為有信心我們在印度的業務嚴格遵守所有法律法規。我們將與相關政府部門聯繫以獲取更多訊息和按照規章制度全力配合，並遵循正確的程序」。

2月14日，印度以國家安全和隱私問題為由屏蔽了54個中國APP，其中大多屬於中國大型科技公司，如騰訊、百度、阿里巴巴、網易、新浪等企業。

中國政府對此表示，堅決反對印方一再以「國家安全」為藉口對擁有中國背景的APP採取禁用措施，這樣做不僅違反世貿組織非歧視性原則以及市場經濟公平競爭原則，也嚴重損害中國企業合法權益，甚至阻礙印度營商環境改善及其相關產業創新發展。

針對印度政府在邊境爭端未解的情況下頻繁打壓中國企業的做法，中方多次強調，邊界問題與雙邊關係不應該掛鈎，希望印方同中方相向而行，推動兩國關係重回正軌。