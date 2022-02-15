有片｜印度媽竟要兒子「懸吊10樓高空」到9樓撿衣服　只為省時間

印度一名媽媽為了撿掉到樓下的衣服，竟然只用紗麗吊着小兒子，把人懸吊在10樓高空中。



好不容易撿到衣服後，再使用同樣方式搖搖晃晃把人拉回10樓，驚險畫面引發附近居民圍觀，還被拍下影片在網絡上瘋傳。

手一滑就沒命 點擊放大瀏覽影片截圖▼▼▼

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事件發生在哈里亞納邦的法里達巴德市（Faridabad），從影片中可看到，一名男童手上抓着紗麗，被媽媽和祖母緩緩從10樓陽台垂吊至9樓，而且身上沒有任何防護裝置，若是一個不小心便有可能發生意外。

影片在網絡上爆紅後引發網友批評，警方表示，女子因為衣服掉到9樓，樓下住戶又剛好不在家，她為了省麻煩竟然做出可能會讓孩子喪失性命的行為，真的是非常魯莽又不負責任。

Appalled to see this video of a mother from #Faridabad!

Heights of carelessness, insensitivity & irresponsibility.

She has no right to risk her kid's life. pic.twitter.com/uNj362e9UO — Dipanshu Kabra (@ipskabra) February 11, 2022

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】