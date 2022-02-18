新冠肺炎：以色列將停用疫苗護照　跨州旅客將可入境西澳州

由變異病毒株Omicron（奧密克戎）引發的一波新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，在一些國家已見穩定，包括以色列、日本及澳洲西澳州都放鬆防疫限制措施。



以色列

以色列總理貝奈特（Naftali Bennett）2月17日宣布，隨確診和重症人數減少，他稱已來到取消規定的「好時機」。他稱該國很快會取消出入多種場須證明打過疫苗的規定。他說：「我們將停用綠色通行證。」

以色列是推行全國接種的先鋒國家之一，也是最早要求人們在進入多個場所時須持有疫苗證書，以色列稱之為「綠色通行證」。

在過去一年的大部分時間，「綠色通行證」一直是以色列人生活的一部份，是進入酒吧、餐館、酒店、健身室和禮拜堂等場所的必備條件。

澳洲新冠肺炎疫情：圖為2022年1月22日，在南珀斯的天鵝河泡水並享用飲品的民眾。西澳州3月初解除硬邊界，料利於當地經濟與旅遊業。（Getty）

澳洲西澳州

西澳州的「硬邊界」於3月3日凌晨12時1分解除，允許已接種三劑新冠疫苗的跨州旅客進入，而且無需隔離。所有跨州旅客都須進行快速抗原測試。

符合聯邦政府入境澳洲要求的國際旅客，抵埗後12小時內進行快速抗原測試且並無出現陽性反應者，也將被允許入境。澳洲聯邦政府仍禁止未接種疫苗的國際旅客入境。

重返西澳州而未接種疫苗的公民，每日入境人數限70人，而且他們須在酒店進行為期一週的隔離檢疫。

西澳州政府對內推出社交限制以控制Omicron傳播。21日早上6時起，置身室內的人都須配戴口罩，這規定適用於全州。

西澳州長麥高恩（Mark McGowan）18日稱，新冠病毒已在當地存在，而他們不能阻止它蔓延。他也稱州政府預計，截至3月底個案見頂，屆時每日新增確診個案有1萬個。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年2月12日，日本首相岸田文雄（左二）來到位於東京的羽田機場，一名官員在向他說明機場內隔離區如何運作。（AP）

日本

為了防堵新冠肺炎病變異株Omicron（奧密克戎），日本2021年11月30日起原則上「封關」、全面禁止外國人新申請入境，如今終於放寬。首相岸田文雄2月17日宣佈，政府將自3月起放寬入境限制，已接種3劑新冠疫苗，並來自疫情已穩定國家的人將可豁免隔離。

日本目前規定，民眾入境後須隔離7天。岸田文雄稱，自3月起，入境者的隔離期將縮短至3天，他們須在第3天接受病毒檢測，如得出陰性結果就可結束隔離。

政府亦會將每日入境人數由3,500人增加至5,000人，這人數包括日本人和外籍人士。但外國人不能以旅遊為由入境。