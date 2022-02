持續更新｜烏克蘭政府軍被指炮擊烏東親俄區15分鐘　圖令衝突升級

俄烏緊張局勢未因俄羅斯部份撤軍而得到紓緩,俄新社稱根據盧甘斯克人民共和國駐聯合停火控制與協調中心(JCCC)人員說法,烏克蘭在當地時間17日凌晨向自行宣布獨立的盧甘斯克人民共和國5個地區發射迫擊砲和手榴彈,違反停戰協議。



14:39:綜合俄新社、俄羅斯衛星通訊社17日報道,駐JCCC的烏東武裝組織稱,當地時間17日凌晨,烏克蘭政府軍向烏東武裝組織控制的5個地區開火,用迫擊炮和手榴彈攻擊15分鐘。這些武器都在《明斯克協議》禁用武器之列。

烏東武裝官員稱,烏克蘭政府軍從當地時間2月17日早上5時30分(香港時間早上10時30分)起,使用120毫米和82毫米口徑的迫擊炮、火箭筒和大口徑機槍對盧甘斯克人民共和國武裝控制地區進行了四次開火。莫斯科時間早上5時57分(香港時間早上10時57分)使用迫擊炮開火,射擊了15分鐘。

烏東武裝代表處官員未提及有人傷亡。烏東武裝人民警察局17日稱,過去24小時,分界線緊張局勢升級,基輔試圖升級衝突。

+ 4

12:52:聯合停火控制與協調中心(Joint Center for Control and Coordination of the Ceasefire Regime,JCCC)的盧甘斯克人民共和國(Lugansk People’s Republic)代表處的一名官員指出有關事件,內容正如俄新社所寫的那樣。

他稱「烏克蘭武裝部隊嚴重違反停火協議,使用根據《明斯克協議(The Minsk Accords)》禁用的武器」。協議禁用迫砲與手榴彈。

俄羅斯、烏克蘭與烏東分離分子在德國及法國斡旋下,2015年2月達成《明斯克協議》。協議規定自稱獨立的頓內茨克(Donetsk)及盧甘斯克與烏克蘭宣告停火、軍事人員撤離、恢復經濟聯繫和進行烏克蘭憲法改革,以確保頓、盧兩區的權益。

烏克蘭總統澤連斯基將傳聞俄軍入侵的2022年2月16日列為「團結日」,圖為烏東盧甘斯克兩名女子來到「團結日」活動現場,躬身走在烏克蘭國旗下方。(AP)

前日也傳開火 政府被指出手

有關報告已非第一次,頓涅茨克人民共和國(Donetsk People's Republic,DPR)駐JCCC的代表團稱,烏克蘭政府軍在15日傍晚在「該國」以南名為扎伊琴科(Zaichenko) 的鄉村附近數付度開火。

DPR在聲明中指出,「已獲得報告,炮火是來自烏克蘭武裝部隊所在的一些位置……地點位於扎伊琴科村。」

據報道,一門安裝在三腳架上的便攜式反坦克炮向該村發射了三發子彈。 大火來自烏克蘭軍隊在烏克蘭東南部城市馬里烏波爾以東的陣地。

俄塔社15日報道稱,DPR稱在24小時內,在該區有4宗炮擊事件。

報道稱,3輪來自扎伊琴科村的炮火,是來說裝在三腳架上的便攜式反坦克炮。炮火是來自烏克蘭政府軍的所在地,即烏東頓涅茨克州東南部城市馬里烏波爾(Mariupol)以東。

烏克蘭國旗:圖為2022年2月16日,烏克蘭第二大城市哈爾科夫一幢建築物上有一面國旗在飄揚。該市距離俄烏邊境僅40公里。(AP)

俄稱軍隊撤走 西方國家質疑

俄羅斯2月15日稱部分靠近烏克蘭的部隊在完成演習後已逐步返回原基地,惟未有說明撤離的軍人數目。俄方之後分享影片,以顯示軍人和軍事裝備撤離在克里米亞半島(Crimea)、接近邊境的地區。

多國對俄羅斯此舉質疑。歐洲國家及北約表示還未看見俄軍的實質行動。美國務卿布林肯(Antony Blinken)稱美方未看到俄國撤軍,甚至看見關鍵部隊朝邊界移動,而非離開邊界,質疑俄羅斯言行不一。美聯社同日引述一名美國官員指出,俄羅斯在這數天在邊境附近增派7,000多人,與撤軍說法相反。

圖為2月16日,俄羅斯提供的影片顯示俄羅斯正把坦克撤出烏克蘭邊境地區,返回駐地。(AP)

俄被指將發動有限攻擊

愛沙尼亞對外情報局(Estonian Foreign Intelligence Service)局長2月17日稱俄羅斯可能對烏克蘭發動「有限」軍事攻擊。

愛沙尼亞對外情報局首長馬蘭(Mikk Marran)稱根據他們的評估,俄軍已準備好在2月下半個月對烏克蘭進行全面的軍事行動。他稱,俄羅斯繼續將軍隊移往烏克蘭邊界,俄軍攻擊將可能包括飛彈轟炸,並佔領烏克蘭「關鍵地帶」。