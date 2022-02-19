日本媽媽為修補親子關係　要求兒子飲19年前人奶

日本一位51歲的媽媽，認為自己與20歲的兒子近來「感情不佳」，於是就找到自己19年前保存的母乳，想要讓兒子喝下，希望可以「修復親子關係」，兒子也真的喝下去了，並形容其中的滋味，嚇壞日本網友。



日本知名節目《偵探騎士大搜查》（探偵!ナイトスクープ）指出，當年谷和香苗成為人母時，看到了電視節目，於是請託攝南大學以零下70度「冷凍乾燥」來保存當時的母乳，如今兒子諒也已經20歲了，不過近來親子感情不佳，希望兒子可以透過「品嚐母乳」，來讓母子關係「重修舊好」。

【圖輯】兒子諒也飲完19年前人奶話：不好喝…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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節目中，母乳以65度低溫殺菌了30分鐘後，解凍後的母乳看起來顏色更黃，呈現類似蛋黃的稠狀，似乎是已經變質了，諒也原先拒絕品嚐，後來讓在場所有人都陪他一同品嚐，先是讓媽媽嘗過、接著自己的好友、主持人，最後諒也自己用小拇指沾了一點母乳並且品嚐了一下，表示母乳有魚腥味「不好喝」。節目也推測應是母乳中的蛋白質與脂質產生劣化，才會導致味道變壞。

該節目播出後震驚不少日本網友，紛紛表示「這也太恐怖了！」、「這讓我從早上開始就覺得噁心...」、「我是同齡人，我完全笑不出來」、「完全想不透為何要這樣做」、「竟然有人敢喝！」、「太噁心了」、「如果是我一定會吐出來」。

【同場加映】沒人天生就懂做個好媽媽！ 10個小叮囑邊做邊學培養溫馨親子關係（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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