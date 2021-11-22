母乳｜奶泵選購前要考慮5點　吸力非越強越好　手動電動各有優點

【奶泵/泵奶器/吸乳器】母乳中不僅含有寶寶成長所需營養，可提升寶寶免疫力，同時，因哺乳時所消耗的熱量，更有助媽咪恢復產後身材。當媽媽出門在外，或者回歸職場，無法隨時親餵的狀況下，擠乳器就是幫助媽咪有效率移出奶水的實用工具，但擠乳器並非功能越多、吸力越大就越好，還需依每位媽咪的條件及使用情境做調整。



不管自然產或剖腹產媽媽，原則上，只要傷口復原到一定程度，且身體狀況無大礙，及早開始嘗試哺餵母乳，將有助促進奶汁分泌。來自台灣的國際認證泌乳顧問IBCLC鍾惠菊表示，通常剛開始的兩、三天，奶量一定不多，甚至擠不出奶水都是正常的，媽媽不需太過沮喪。

選擇吸乳器之前應注意的事項（按圖了解）

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有志哺乳的媽媽多會關心，是否要買一台擠乳器？然而，在產後初期，哺乳首要目標是刺激奶水分泌與增加奶量。就刺激效果而言，手擠乳的效果比擠乳器好，而親餵又勝於手擠乳。因此，待奶水分泌狀況穩定時，再使用擠乳器。

擠乳器該買手動或電動？

雖然親餵對於媽咪而言，的確較方便且省時，不過，當孩子不在身邊，又需要將乳汁移出時，手邊那台好用的擠乳器，就是媽咪的神隊友。擠乳器分成手動及電動，兩者各有合適的族群。

手動．隨時隨地都能用



普遍來說，手動擠乳器價格較便宜，體積小且輕盈，出門在外不必四處找插座，也不擔心電池沒電的問題，媽咪能夠自行控制吸力及頻率，但缺點就在於使用久了，雙手容易痠痛、吸力不穩定。

若是預算有限、平時親餵的機會較多，或者偶爾想要輕便出門的媽咪，就適合購入手動擠乳器。

電動．省時又多功能



電動擠乳器與手動相比，吸力更穩定，有些還具備按摩、淺層與深層吸乳等多種功能轉換，選擇雙邊擠乳器，更能節省一半擠奶時間。但電動擠乳器通常配件較多、體積偏大，攜帶出門還須考量電力來源。

對於能夠接受電動擠乳器價格，且每天擠奶次數多的媽咪，選用電動擠乳器，會是比較省時省力的選項。

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選購擠乳器．先評估這5項

了解手動及電動擠乳器的基本特色後，接下來就能依據以下５點評估，挑選一款使用最順手，也符合需求的擠乳器。

1.喇叭罩尺寸

市面上的擠奶器種類繁多，媽咪不妨從喇叭罩開始篩選，選到合適的喇叭罩尺寸，再考慮其他功能、喜好等條件。喇叭罩的管徑，最好比乳頭直徑多出4～6厘米，太小可能造成乳頭在擠奶過程中破皮、受傷；太大則容易讓乳暈也一起被吸入，導致乳頭底部及乳暈疼痛、水腫，甚至影響奶量。

2.使用情境

每個人的哺乳環境不甚相同，媽媽先列出自己的需求，再一一檢視哪種擠乳器最為符合，像是預算、使用頻率，如果在職場，是否設置專用的哺集乳室、電源取得是否容易等選項都因人而異。

3.有效及舒適度

由於擠乳器屬於較貼身的用品，過去少有機會讓媽媽實際試用，但每個人對使用時是否順手、觸感與材質的感受都不同，鍾惠菊泌乳顧問提到，現在已有些月子中心提供短期的試用服務，部分擠乳器廠商也推出租借方案，供媽媽試用後，滿意才購買，避免花了大筆費用，最後換來一台不合用的擠乳器。

4.功能性

可調整的多段式吸力、吸乳週期，或吸乳、按摩促乳模式切換，都是電動擠乳器的常見功能。

5.電力及零件

電動吸乳器最怕遇到電力不足，購買前建議仔細檢視該款擠乳器採電池、插電、充電使用或三者皆可。另外，零件是否容易取得、維修方便與否，以及有無提供保固，都是影響使用便利與否的因素。

吸力並非越強越好

根據研究，嬰兒吸吮的負壓為55～155mmHg，最高可達約241 mmHg，而市面上的擠乳器一般從200mmHg起跳，最高更達300mmHg，若一下使用太強的吸力，反而會讓媽咪的的乳頭及乳腺受傷，鍾惠菊泌乳顧問建議，使用時應先從低段數的吸力開始，再慢慢提升，以有拉扯感但不疼痛為原則。

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正確使用擠乳器

如何知道自己是否用得正確，可從以下幾個特徵來判斷：

．吸乳時，乳頭位於管中央，沒有碰到管壁且能自由移動。

．避免乳暈組織被完全吸入管中，儘量維持少於一半乳暈被吸入的狀態。

．吸乳的過程溫和有節奏。

．媽咪不會感覺到疼痛。

．吸完後，能感受到乳房變得鬆軟舒服。



找到有效促進奶陣的方法

在擠奶過程中，有兩種荷爾蒙扮演着重要角色，分別是促進奶水製造的「泌乳激素」，以及引起噴乳反射（奶陣）的「催產激素」。其中，情緒、想法和感受，都是影響催產素分泌的變因。

雖然每位媽媽引奶陣的方法會有些許不同，有些人只要想着寶寶、聞到寶寶的味道，就自然而然引發奶陣，有些則能靠按摩乳房達到效果，但不管用哪種方法，保持放鬆、正面的心情，即有助於刺激噴乳反射。

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返回職場．3周前就能準備

即將回歸職場的媽咪，為了預備之後將寶寶送托或交由保母照顧，約2～3周前即可開始準備庫存母乳，前一週就該調整親子作息。

返回職場後，以8小時的工時來計算，擠乳次數以3次為佳，早上、中午及下午各一次，若難以抽出時間，則至少擠到兩次，以免奶水淤積太久而塞奶。

由於擠奶時間通常需半小時左右，當媽媽因工作因素而無法花太長時間擠奶，每一次擠10分鐘也是個方法，使用雙邊擠乳器的情況，早上抽出10分鐘擠奶，中午吃完飯後花15～20分鐘，下午只要再10分鐘，儘可能於上班時間持續將奶水移出，回家後恢復平時親餵或擠奶頻率，不僅適時緩解脹奶不適，還能維持奶量。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：吸力不是越強越好！選購擠乳器不能忽略的5個重點，使用時有拉扯感但不疼痛才正確】