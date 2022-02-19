風暴襲歐「恐怖一幕」　大浪破窗而入　渡輪乘客瞬間被淹沒

撰文：許懿安
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歐洲多處遭受風暴吹襲，除了風暴尤妮斯（Storm Eunice）吹襲歐洲西北部多國，肆虐歐洲北部風暴「伊萊尼婭」（Ylenia）威力也不容小覷，一批身在河運渡輪上的乘客，更親身經歷「生死一刻」。

德國漢堡一艘河運渡輪於暴風「伊萊尼婭」吹襲歐洲北部之際航行，被大浪沖襲的現場影片在網上流傳。當時身在船艙內的乘客本安坐座位拍片，但暴風掀起的一個巨浪沖爛渡輪前窗，大量河水灌進船艙內。猶如電影《鐵達尼號》的場面，嚇得遊客拔腿逃命。

歐洲北部、中部自當地時間17日起，持續受到伊萊尼婭侵襲。它的最高風速每小時高達180公里，已導致4人死亡，而德國也遭受每小時151公里的強風吹襲。

一名身在來往漢堡與芬肯韋德（Finkenwerder）、沿着易北河航行渡輪的乘客，本在船艙拍片，並在感嘆大自然力量之大，但在下一刻，他發現自己置身災難現場。

在片長17秒的影片開始時，渡輪本在風暴中緩慢航行，身在船艙內的乘客全都聽得到外面風浪聲大作。不久一個巨浪沖破渡輪前窗玻璃，大量河水從破口湧入船內，前座乘客頓時「食到應」，被正面擊中，並淹沒在浪濤之中。與此同時，艙內傳出此起彼落的尖叫聲。有身在後排的乘客目賭這恐怖一幕，一時呆若木雞，之後才醒覺拿起隨身物品，急忙逃走。

當地部份媒體稱，一名乘客在事件中受輕傷。

↓風暴尤妮斯導致天氣變得惡劣，英國最少有3人在風災中死亡，荷蘭、比利時、愛爾蘭的死亡人數分別為4人、1人、以及1人。

英國電力供應商稱，國內最少有10萬座大廈停電。當中威爾斯（Wales）有逾10萬人受停電影響。

英國氣象局（Met Office）表示，黃色氣象警報於19日上午6時至下午6時在英格蘭（England）南部和威爾斯生效，這些地區會再受強風和路面結冰影響，導致停電時間延長並阻礙修復工作。氣象局指，一些道路和橋樑可能會關閉，但機會較小。

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英國懷特島郡（Isle of Wight）18日錄得風速每小時122英里（196公里）的狂風，打破英格蘭紀錄。

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