風暴襲歐「恐怖一幕」　大浪破窗而入　渡輪乘客瞬間被淹沒

歐洲多處遭受風暴吹襲，除了風暴尤妮斯（Storm Eunice）吹襲歐洲西北部多國，肆虐歐洲北部風暴「伊萊尼婭」（Ylenia）威力也不容小覷，一批身在河運渡輪上的乘客，更親身經歷「生死一刻」。



德國漢堡一艘河運渡輪於暴風「伊萊尼婭」吹襲歐洲北部之際航行，被大浪沖襲的現場影片在網上流傳。當時身在船艙內的乘客本安坐座位拍片，但暴風掀起的一個巨浪沖爛渡輪前窗，大量河水灌進船艙內。猶如電影《鐵達尼號》的場面，嚇得遊客拔腿逃命。

MUST SEE | Waves from a storm in Hamburg, Germany were so powerful they bust through a ferry window.



While some passengers near the window were knocked backward by the force of the wave, nobody was seriously injured. Officials are now investigating why the window gave way. pic.twitter.com/icGKCbfi2L — Zach Covey (@ZachCoveyTV) February 17, 2022

歐洲北部、中部自當地時間17日起，持續受到伊萊尼婭侵襲。它的最高風速每小時高達180公里，已導致4人死亡，而德國也遭受每小時151公里的強風吹襲。

一名身在來往漢堡與芬肯韋德（Finkenwerder）、沿着易北河航行渡輪的乘客，本在船艙拍片，並在感嘆大自然力量之大，但在下一刻，他發現自己置身災難現場。

在片長17秒的影片開始時，渡輪本在風暴中緩慢航行，身在船艙內的乘客全都聽得到外面風浪聲大作。不久一個巨浪沖破渡輪前窗玻璃，大量河水從破口湧入船內，前座乘客頓時「食到應」，被正面擊中，並淹沒在浪濤之中。與此同時，艙內傳出此起彼落的尖叫聲。有身在後排的乘客目賭這恐怖一幕，一時呆若木雞，之後才醒覺拿起隨身物品，急忙逃走。

當地部份媒體稱，一名乘客在事件中受輕傷。

↓風暴尤妮斯導致天氣變得惡劣，英國最少有3人在風災中死亡，荷蘭、比利時、愛爾蘭的死亡人數分別為4人、1人、以及1人。

英國電力供應商稱，國內最少有10萬座大廈停電。當中威爾斯（Wales）有逾10萬人受停電影響。

英國氣象局（Met Office）表示，黃色氣象警報於19日上午6時至下午6時在英格蘭（England）南部和威爾斯生效，這些地區會再受強風和路面結冰影響，導致停電時間延長並阻礙修復工作。氣象局指，一些道路和橋樑可能會關閉，但機會較小。

英國懷特島郡（Isle of Wight）18日錄得風速每小時122英里（196公里）的狂風，打破英格蘭紀錄。