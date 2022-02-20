烏克蘭局勢｜烏東交火政府軍士兵2死4傷　澤連斯基尋求與普京對話

烏克蘭東部局勢升級，在對峙雙方發生衝突的第三天，烏克蘭軍方表示，烏克蘭軍方19日與東部親俄分離主義分子交戰期間，2名烏克蘭士兵受砲彈所傷死亡、另有4名士兵受傷。



控制頓涅茨克及盧甘斯克的親俄分離分子，與政府軍均互相指責對方開火。英媒引述外交消息稱，歐洲安全與合作組織（OSCE）監察員19日在烏克蘭東部前線錄得近2000次違反停火協議的襲擊事件。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）19日出席德國慕尼黑安全會議時指，烏方不會回應挑釁行為，又表示不知道總統普京（Vladimir Putin）想要什麼，因此建議與對方會面，尋求解決危機方法。

澤連斯基指出，俄羅斯可以選擇會談地點，「為了和平解決（危機），烏克蘭將只會繼續循外交途徑緩和局勢。」

另外，澤連斯基19日晚與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）緊急通電話，討論立即緩和局勢及透過政治與外交解決問題的可行方式。塔斯社（TASS）報道，馬克龍20日將與普京通話討論烏克蘭局勢。