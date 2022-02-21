烏克蘭局勢｜拜登普京原則上同意舉行峰會　克宮：不排除兩人接觸

法國愛麗舍宮2月21日表示，美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）原則上同意就烏克蘭危機舉行首腦峰會。



愛麗舍宮21日指，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與普京及拜登分別通電話後，普京及拜登原則上都接受馬克龍的提議，舉行美俄首腦峰會，討論烏克蘭危機，然後與各方討論歐洲的安全和戰略穩定。不過，美俄首腦峰會只能在俄羅斯不入侵烏克蘭的條件下舉行。

此次峰會將由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）2月24日舉行的會議上籌備。馬克龍將與持份者合作，準備相關討論內容。

馬克龍20日與普京進行了兩次電話交談，第一次歷時1小時40分鐘，第二次則歷時1小時。馬克龍與普京的第二次通話，是在馬克龍與拜登電話交談約15分鐘之後進行。

白宮20日晚表示，只要俄羅斯不進一步入侵烏克蘭，拜登原則上同意由法國斡旋與普京舉行峰會。白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）20日晚發聲明稱，上述峰會將在布林肯和拉夫羅夫2月24日會晤之後舉行。

不過她在聲明中似乎淡化峰會真的舉行的可能性，稱「我們隨時準備進行外交。但若俄羅斯轉而選擇戰爭，我們也準備施加迅速而嚴重的後果。目前，俄羅斯似乎正在繼續準備很快對烏克蘭進行全面攻擊。」

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）21日則向記者表示，克里姆林宮不排除總統普京與美國總統拜登接觸的可能性，如有必要，兩國領導人可以迅速就此事達成共識。